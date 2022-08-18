Пилоты ВСУ "покошмарили" оккупантов на Херсонщине: уничтожены 3 десятка российских вояк вместе с составом снабжения и техникой

На Южном направлении украинские пилоты посетили позиции оккупантов.
В результате те лишились 3 десятка вояк, пушки и склада снабжения.
Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".
Украинская авиация за минувшие сутки атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки.
В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач враг потерял:
- 29 рашистов,
- самоходную пушку 203-го калибра "Пион",
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники,
- склад снабжения боекомплектом в Белогорке.
Окончательные потери врага дознаются.
Напомним, что российские оккупанты пытались провести штурмовые действия в Донецкой области в районе поселка Шевченково. ВСУ сдержали вражеские атаки.
Читайте также: