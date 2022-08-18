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Пилоты ВСУ "покошмарили" оккупантов на Херсонщине: уничтожены 3 десятка российских вояк вместе с составом снабжения и техникой

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Пилоты ВСУ "покошмарили" оккупантов на Херсонщине: уничтожены 3 десятка российских вояк вместе с составом снабжения и техникой

Командование Воздушных Сил

На Южном направлении украинские пилоты посетили позиции оккупантов.

В результате те лишились 3 десятка вояк, пушки и склада снабжения.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Украинская авиация за минувшие сутки атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач враг потерял:

  • 29 рашистов,
  • самоходную пушку 203-го калибра "Пион",
  • 5 единиц бронированной и автомобильной техники,
  • склад снабжения боекомплектом в Белогорке.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, что российские оккупанты пытались провести штурмовые действия в Донецкой области в районе поселка Шевченково. ВСУ сдержали вражеские атаки.

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