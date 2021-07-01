Пинали по очереди: в Сети показали, как обращаются с пони, на котором катают желающих в Харькове (видео)

Две девушки ради развлечения "футболили" пони.

В Харькове владельцы животных, которые работают на улице и зарабатывают перевозкой детей деньги, над ними издеваются.

Видео обращения с пони, который катает детей в Харькове выложили в Сети.

"Немного об обращении с "прокатными" животными на площади Свободы. Не катайте своих детей на этих замученных животных, ведь "спрос рождает предложение", тем самым вы продолжаете страдания этих существ", — подписали видео его авторы.

На кадрах видно, как две девушки ведут пони по аллее возле площади Свободы. Каждая из них по очереди пинает животное ногами.

Пользователи Сети возмутились такими действиями владельцев животных:

С этим бороться невозможно.

Как мне жаль лошадок. И всех животных, содержащихся в плохих условиях, в клетках и еще издеваются ...

Этих пони нужно убрать, а владельцев крупно оштрафовать. Животных эксплуатируют в адских условиях. С раннего утра и до позднего вечера на жаре без еды и воды катают детей. Это садизм!

В Харькове владельцы пони пинали его ногами

Напомним, что в одном из телеграмм-каналов Хмельницкой области опубликовали видео, на котором молодой человек со всей силы для съема бьет в голову кота. Местные пользователи соцсетей заявили, что садистом есть молодой человек, который работает конвоиром в конвойной службе полиции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку