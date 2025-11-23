Пингвины-колядники, елка и кутья: полярники 30-й экспедиции рассказали о Рождестве на станции "Вернадский"

Станция "Академик Вернадский"

Реклама

Полярники 30-й Украинской антарктической экспедиции рассказали, как работают и празднуют рождественские праздники в Антарктике.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua пообщались с руководителем 30-й Украинской антарктической экспедиции, озонометристом Александром Полуднем и биологами экспедиции Елизаветой Сафоновой и Тарасом Перетятко о жизни в Антарктике и рождественских традициях наших полярников. Узнать больше о жителях станции «Академик Вернадский» нам удалось по случаю выхода в прокат главной зимней комедии года «Вартові Різдва», которую уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Станция «Академик Вернадский»

Кто живет и над чем работает на станции «Академик Вернадский»

«Академик Вернадский» — единственная украинская антарктическая станция, которой управляет Национальный антарктический научный центр. Она расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Станцию основали в 1947 году британцы и передали Украине в 1996-м, тогда же и изменили название с «Фарадей» на «Академик Вернадский».

Реклама

Станция «Академик Вернадский»

Сегодня на станции работает 30-я, юбилейная, Украинская антарктическая экспедиция. Каждая такая экспедиция длится год, ориентировочно с марта по март. Команда выполняет три основных направления исследований: геофизические, метеорологические и биологические. В частности, изучает магнитное поле Земли, геокосмос, озоновую дыру, климат, растительный и животный мир Антарктики и влияние на него глобального потепления и т.д. Другое важное направление работы — обеспечивать жизнедеятельность станции, ее исправное техническое состояние.

В годовой экспедиции работает от 12 до 14 специалистов. Это 5 человек жизнеобеспечения станции: дизелист-электрик, который отвечает за работу дизель-генераторов и поставки электроэнергии, повар, врач, системный администратор, который обеспечивает связь и передачу данных, а также механик, который следит за тем, чтобы все работало на станции, отвечает за поступление пресной воды.

Станция «Академик Вернадский»

Также здесь работает 7-9 ученых, которые выполняют свои исследования по конкретным техническим заданиям.

«Мы поддерживаем связь с Украиной, с нашими родными, коллегами по работе и руководителями технических заданий. Очень волнуемся за друзей и близких, ведь ни на минуту не забываем о войне в Украине. Благодаря хорошей интернет-связи можем обсуждать и решать вопросы. Как ученые, можем участвовать в различных мероприятиях, например, семинарах и конференциях. Задержки из-за погоды бывают, но очень редко и на непродолжительное время», — поделилась биолог Елизавета Сафонова.

Реклама

Станция «Академик Вернадский»

Кроме ежегодных экспедиций, на станцию прибывают еще сезонные. Они состоят из двух частей: технической команды для модернизации станции и ученых для проведения дополнительных исследований. Ученые работают в рамках своих технических задач, часто сотрудничая с институтами других стран.

Так, в прошлых сезонах в сотрудничестве со странами ЕС были исследования по поиску силиконов и микропластика в Антарктике, стартовал проект по изучению изменения течений в Южном океане и другие.

«Главными колядниками в этот период являются пингвины»: как на станции празднуют Рождество

Находясь так далеко от близких в сложных условиях изоляции, важнейшим для полярников является не праздничный стол или обряды, а ощущение родственности, единства и теплого общения в коллективе.

«Даже новогодние и рождественские символы — кутья, колядка или дидух — помогают чувствовать связь с родной культурой, близкими, которые остались далеко дома. Кроме того, очень ценным является поздравление от родных — письма, звонки — все они напоминают, что несмотря на расстояние, семья всегда рядом, рядом с сердцем. В праздничные дни особенно ощущается вера в добро и будущее, что придает силы», — рассказал биолог Тарас Перетятко.

Реклама

Станция «Академик Вернадский»

Во время зимних праздников на станции есть обязательные традиции: украшение елки, постные блюда на сочельник, праздничный обед на Рождество и, при желании, посещение часовни. Празднования на станции тесно переплетены с традициями украинского народа. А с прошлого года здесь празднуют Рождество только 25 декабря, тогда как в предыдущие годы отмечали дважды.

Как и в украинских домах, на «Академик Вернадский» на сочельник на стол ставят 12 постных блюд, среди которых главным является кутья. Праздничный ужин готовит повар, но участники экспедиции ему помогают, как и бывает на праздники дома. Перед трапезой зажигают свечу и вспоминают предков. На край стола ставят дидух, который является оберегом от всего злого, а после ужина традиционно поют колядки.

Станция «Академик Вернадский»

«На станции есть устоявшиеся традиции, но если кто-то хочет принести что-то свое, то это обсуждается и, в общем, идеи приветствуются. Например, в прошлом году повар сделал пончики, среди них был и с черным перцем на удачу. Поэтому, команда дополнительно подарила этому участнику по сувениру», — вспомнил руководитель 30 экспедиции Александр Полудень.

В прошлом году для полярников дистанционно колядовали школьники из Харьковщины за донат для ВСУ. Также на станции поддерживают традицию посева утром 1 января, когда мужчины рассеивают пшеницу для щедрого урожая и благополучия.

Реклама

«На рождественские праздники колядуем. Главными колядниками в этот период, конечно же, являются пингвины, которые возвращаются на остров весной для брачного сезона, и к Рождеству, как раз, начинают вылупляться малыши», — рассказала биолог Елизавета Сафонова.

Рождество на станции «Академик Вернадский»

Подарки для полярников

Ежегодно полярники украшают елку. Украшения на ней ручной работы: есть стеклянные шары по мотивам картин Марии Приймаченко, есть серия игрушек, посвященная отдельным подразделениям, бригадам ВСУ, которые сегодня защищают Украину, есть мягкие игрушки в форме пингвинов и ангелов, их создали и передали станции дети-пластуны из Одессы несколько лет назад.

«Елка искусственная, потому что согласно Мадридскому протоколу, принятому еще в далеком 1991 году, запрещено завозить в Антарктику любые животные, растения, если это не предусмотрено специальным разрешением для исследований. Традиционно, в последние годы, неотъемлемым атрибутом елки является золотой Трезубец на верхушке», — поделился биолог Тарас Перетятко.

Станция «Академик Вернадский»

К членам экспедиции ежегодно приходит Святой Николай. А в этом году на «Академик Вернадский» появилась новая традиция — тайный Николай, и теперь подарков будет больше!

Реклама

«В это время в районе Аргентинских островов, где расположена станция, начинается активная навигация. Поэтому роль Святого Николая выполняют участники сезонной экспедиции, которые накануне Рождества приезжают на станцию, или туристы, которые привозят с собой свежие овощи и фрукты, которых мы не видели уже полгода», — рассказала биолог Елизавета Сафонова.

Традиции украинских полярников

Как и во время рождественских праздников, так и в другие дни экспедиции, полярники не имеют выходных. Ученые работают по четкому графику, поэтому работа ежедневно продолжается.

«У нас много традиций: станционные и официальные. Станционные традиции — это такие, как Мидвинтер, праздник Середины зимы (ред. — 21 июня), когда полярники проводят соревнования и купаются в океане, или экватор зимовки — на середину экспедиции, когда мы открываем сундук, который нам подготовила предыдущая команда, написала письмо с различными пожеланиями и также передала нам вкусности», — прокомментировал Александр Полудень.

Станция «Академик Вернадский»

Станция «Академик Вернадский»

Также полярники отмечают и официальные украинские праздники, такие как День Независимости и День Конституции, в эти дни они поднимают флаг под гимн Украины.

Реклама

Кроме рабочих задач и праздничных традиций, полярники имеют дневные и ночные дежурства, каждую пятницу на станции продолжается генеральная уборка, а каждое воскресенье, когда повар выходной, полярники заменяют его. В течение года каждый участник экспедиции 5-6 воскресений экспериментирует на кухне и готовит еду для команды.

Станция «Академик Вернадский»

За жизнью полярников и полярниц можно следить в соцсетях Национального антарктического научного центра (НАНЦ). А просмотр рождественской премьеры года «Вартові Різдва» уже доступен во всех кинотеатрах страны!