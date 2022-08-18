Пионтковский дал прогноз, как и когда закончится война с Россией

После этого она будет вынуждена сесть за стол переговоров с Украиной и покинуть ее территорию.

Такое мнение в эфире ТСН высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Я думаю, что победа Украины, это и так сформировано в заявлениях Зеленского и руководителей западных великих держав, будет двух этапной. Первый — состоится этой зимой, поскольку Украина никогда не подпишет ни одной капитуляции, которую навязывает ей Москва. В любом случае активные военные действия в ноябре-декабре так или иначе прекратятся. Де факто замораживание конфликта произойдет. Я думаю, что вполне очевидной задачей Генштаба является в течение августа-сентября и половины октября — ликвидация группировки военных РФ на правом берегу Днепра", — сказал Пионтковский .

Он добавил, что там группировка уже ослаблена, о чем свидетельствует, что командование уже все сбежало на левый берег, что, по его мнению, напоминают самую позорную страницу в истории Красной армии — бегство из Крыма в 1942 году всего командования, которое оставило без оружия, командования, снабжения – без всего 100-тысячную армию в руках немцев.

"Рядовые офицеры для российского командования всегда были расходным материалом. Так вот – это первый этап. Это повлияет на сдвиги в России, и новое руководство РФ примет ультиматум коллективного Запада об отводе войск на позиции по состоянию до 23 февраля. А заключительный этап – возвращение Донбасса и Крыма будет проходить переговорами, а у победившей Украины будет четкая позиция о возвращении своих территорий, и это будет заключительная позиция через два-три месяца", — сказал Пионтковский.

Напомним, как считает российский оппозиционер, юрист и адвокат Марк Фейгин, российский диктатор Владимир Путин временно отказался от своих первоначальных планов по захвату Украины. Отныне глава Кремля хочет выжать максимум из "достигнутого" за полгода войны.

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