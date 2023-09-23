Пионтковский предположил, возможна ли затяжная война

Люди в окружении Путина могут сохранить власть только одним способом – избавиться от диктатора и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск с оккупированных территорий.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

Поражение России неизбежно

По мнению публициста, никакой концепции продолжительной войны быть не может. Сегодня ситуация на фронте довольно успешно складывается для украинской стороны, и это из-за отсутствия авиации и ATACMS.

"А представьте себе, что сейчас было бы двести самолетов F-16 и две сотни ATACMS. О какой долгой войне можно говорить? Все это закончилось бы в такие примерно сроки, как азербайджанская антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе. Эта реальность встала сейчас перед людьми в окружении Путина", – заметил политолог.

Как отметил Пионтковский, советские люди выросли на фильме о Штирлице, они прекрасно помнят последние дни фюрера в бункере. Тогда "Гиммлеры" стремились заключить мир с американцами, чтобы сохранить власть в послевоенной Германии. Именно об этом, отмечает публицист, думают сегодня путинские "гиммлеры".

"Они сейчас рассуждают лишь об одном: как сохранить власть в России, которая терпит поражение в войне. Сохранить власть они могут только одним способом – избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск из оккупированных территорий. Поэтому нам, возможно, не придется даже долго ждать реализации этой психологической гигантской угрозы для Путина и его режима, прозвучавшей в Вашингтоне. Потому что она может реализоваться гораздо раньше весны", – считает Пионтковский.

Пионтковский предполагает: если ВСУ примут Бахмут или Токмак через неделю-две, это станет непременным триггером взрыва внутри путинской силовой верхушки. Сейчас мы живем в новой реальности войны, говорит он, заключающаяся в неизбежности, неотвратимости поражения путинской России.

Ранее экс-советник ОП Алексей Арестович предположил, что острая фаза противостояния с РФ будет продолжаться до 2035 года. Она может быть без применения оружия, прекращение огня вполне возможно.

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