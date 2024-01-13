Пионтковский сказал, в чем состоит план республиканцев по победе Украины в войне

Республиканская партия критикует президента США Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Это позитивная тенденция, которая может сдвинуть вопрос усиления поддержки Киева.

Об этом политолог Андрей Пионтковский сказал в эфире "Эспрессо".

Наш мощный союзник

По словам политолога, план победы Украины в войне от республиканцев – это документ Конгресса. Он предлагает немедленно совершить маневр: документ, подписанный тремя главами ведущих комитетов палаты представителей, республиканцами, – это оборона, разведка и внешняя политика. Есть три таких же председателя в Верховной Раде – председатель по обороне, разведке.

"Я бы на их месте немедленно полетел в США, провел с этими коллегами совещание, создали бы такую рабочую группу из шести глав комитетов: трое этих замечательных республиканцев – Маккол, Роджерс и Тернер и трое глав украинских комитетов, чтобы они стали постоянно обсуждать план победы Украины, обсуждать и реализовывать его, оказывать давление на Конгресс и Раду на соответствующие правительственные механизмы реализации", – отметил Пионтковский.

По его мнению, республиканцы по праву критикуют Джо Байдена за недостаточную поддержку Украины. Так, сейчас формируется наш мощный союзник – рейгановское крыло Республиканской партии берет верх над трампистским.

"И оно справедливо критикует Байдена за недостаточную активность поддержки Украины. Этот план республиканцев рекомендуют немедленно перевести на украинский язык во всех СМИ, там отличная подборка событий от 2014 года, всех этапов, на которых администрация Байдена все время тормозила, тормозила передачу новейших технологических средств обороны", – утверждает политолог.

Все помнят, какими мучительными были торги о предоставлении сначала HIMARS, затем Patriot, Abrams и, наконец, ATACMS.

"Это новая тенденция: Республиканская партия, похоже, формирует свою избирательную кампанию как критику Байдена за невыполнение роли лидера свободного мира. И это положительная тенденция, обязательно ее нужно максимально поддержать со стороны Украины", — резюмировал Андрей Пионтковский.

Ранее Пионтковский назвал два фактора, указывающих на то, что Россия проиграла войну.

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