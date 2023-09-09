Пиратская книга из ЛНР оказалась в библиотеке украинского книгоиздателя: подробности скандала

Гендиректор издательства "Фолио" утверждает, что этим примером лишь обратил внимание на проблему пиратства в книгоиздании.

Генеральный директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий приобрел пиратский перевод на русский язык романа Стивена Кинга "Сказка". В исходных данных утверждается, что книгу издали на территории так называемой "ЛНР".

Об этом книгоиздатель сам рассказал во время дискуссии на нынешнем фестивале KyivBookFest, фрагмент которой опубликован в Telegram-канале "Непозбувний книгочитун".

“Он [Стивен Кинг] запретил россиянам печатать новый роман, роман "Сказка". Этот роман был опубликован в России, с исходными данными "Луганская народная республика". Он появился в продаже в Украине до того, как "Клуб семейного досуга" опубликовал собственный тираж. Простите, я прочел пиратскую копию, потому что я не хотел еще два месяца ждать. И таких читателей много”, – говорит на записи Красовицкий.

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Такое сообщение вызвало волну негодования в Сети. Пользователи считают недопустимым, что украинский книгоиздатель "приобрел русский перевод, изданный в оккупированной части страны, на 9 год войны".

В комментарии Читомо Красовицкий подтвердил, что действительно приобрел пиратский экземпляр "Сказки" Кинга, напечатанный в России с исходными данными так называемой "ЛНР", но отметил, что в Украине есть и другие пиратские копии с исходными данными Астаны, Риги и Кишинева.

Он подчеркнул, что занимается аналитикой дел с пиратством многие годы и именно с этой целью приобрел упомянутый экземпляр пиратского издания.

“Мне очень больно, что государство очень медленно движется к выполнению своих обязанностей по этому вопросу. Пиратские книги под фальшивыми исходными данными свободно продаются на книжных рынках Одессы, Киева, Харькова, в книжных магазинах Львова, Черновцов. И да, я о каждом факте такой покупки или фиксирования ставлю во внимание правоохранителей, с которыми регулярно общаюсь", — заявил Александр Красовицкий.

Напомним, ранее разразился скандал с биографией американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, в которой опубликованы частные сообщения министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Разрешения на их публикацию украинский чиновник не предоставлял.

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