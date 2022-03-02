Пираты 21 века: в Черном море оккупанты угрожают открыть огонь по гражданскому кораблю

Пираты 21 века: в Черном море оккупанты угрожают открыть огонь по гражданскому кораблю

Преступники хотят прикрыться кораблем как "живым" щитом.

Российские оккупанты в море намереваются прикрываться “живым” щитом, чтобы не попасть под обстрел.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

Российский военный корабль грозит открыть огонь по гражданскому судну HELT в случае, если тот откажется войти в опасный участок Черного моря. Таким образом преступники хотят прикрыться кораблем, как “живым” щитом.

“Это не что иное, как пиратство 21 века. Напомним, что за время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна захватили в плен — в том числе поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию", — рассказали в пресс-службе ВМС Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: