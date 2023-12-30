Пиротехнике — нет: что грозит украинцам за запуск салютов в новогоднюю ночь

После начала полномасштабного вторжения России в Украину запретили продажу и использование пиротехники даже на законодательном уровне.

ТСН.ua объясняет, что грозит украинцам, которые нарушат запрет на использование пиротехники во время войны.

Так, в пояснительной записке к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий" говорится, что использование пиротехники в военное время может нанести вред психологическому здоровью. Это связано с тем, что эффект взрыва петард и салютов похож на звуки взрывов снарядов и ракет. Более того, в документе говорится, что фейерверки могут нанести вред окружающей среде и животным. Негативным последствием для животных может быть стресс, ранения, панические атаки и смерть.

Также следует отметить, что изменения в законодательстве о пиротехнике связаны с исполнением соглашения об ассоциации с Европейским Союзом по вопросам охраны окружающей среды. Закон вводит необходимую Украине Директиву европейского парламента по регламентированию пиротехники, защищает безопасность и здоровье людей и животных.

Согласно законодательству, за продажу пиротехнических изделий может грозить штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – что составляет от 17 до 34 тыс. гривен.

Для украинцев, которые, несмотря на запреты, будут использовать пиротехнику во время войны, может наступить не только административная, но и уголовная ответственность. Согласно ст. 182 КУоАП, нарушение требований нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах влечет штраф от 85 до 225 гривен, а для субъектов хозяйственной деятельности – от 225 до 510 гривен.

Также при использовании пиротехники можно "влететь" под статью 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". В этом случае грозит наказание в виде штрафа в размере от 17 до 34 тыс. гривен либо арест сроком до 6 месяцев, либо ограничение свободы сроком до 5 лет. Если правонарушение совершено группой лиц – ограничение свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 4 лет.

Отметим, что вся пиротехника имеет классификацию. В Украине запрещено использовать салюты и петарды класса F2, F3 и F4. К ним относятся практически все салютные установки и петарды. Однако под запрет не попали изделия класса F1, содержащие самый низкий уровень опасности и уровень шума. К такой пиротехнике можно отнести бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки.

Напомним, в канун новогодних праздников Национальная полиция Украины ужесточает меры безопасности по всей территории государства. Начальник департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский напомнил о запрещении использования гражданами любых пиротехнических изделий. Кроме того, нарушителей комендантского часа также ждут наказания – их будут отвозить в райотделы для установления причин таких нарушений. Этими людьми также может заинтересоваться ТЦК.

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