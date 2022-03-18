Пиротехники Харькова продолжают разминирование боеприпасов оккупантов (фото)

Спасатели призывают граждан не приближаться к взрывоопасным предметам и сразу сообщать о них.

Пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС в Харькове продолжают обезвреживать боеприпасы российских оккупантов.

Спасатели еще раз предупреждают граждан об опасности и призывают сразу обращаться к специалистам.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Помните о безопасности при "встрече" со взрывоопасными предметами, не разорванными боеприпасами и остатками ракет! При обнаружении опасной находки не трогайте ее, а сразу сообщайте о ней спасателям по номеру 101", — просят спасатели.

Напомним, враг снимает фейковые видео о том, как он раздает продовольственные товары на оккупированных территориях.

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