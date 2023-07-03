Писал негативные комментарии и обратился "Василий": в Тернополе глава ОСМД избил мужчину

В Тернополе глава ОСМД возле церкви избил мужчину, который писал негативные комментарии в соседском чате и обращался к нему без уважения "Василию".

В Тернополе глава ОСМД во дворе церкви избил мужчину из-за комментариев в соседском чате.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда

Инцидент произошел еще 14 апреля 2023 года.

Нападающий пояснил, что он, как глава ОСМД, создал в Вайбере чат для совладельцев многоквартирного дома, в котором он работает в должности председателя правления ОСМД.

"Традиционно" участники группы начали ссориться между собой. "Яблоком раздора" стало решение главы ОСМД закрыть все подвалы. Это возмутило некоторых жителей, которые беспокоились за судьбу проживающих там бродячих кошек.

Глава ОСМД позвонил по телефону женщине, которая тоже была участником данной группы, чтобы спросить, "почему она пишет провокационные сообщения в группу". На звонок ответил ее парень, мужчины стали ругаться между собой.

Спустя время местные собрались во дворе, чтобы решить проблемные вопросы. Когда потерпевший выходил из дома на улицу, то увидел во дворе обвиняемого, который общался с другими участниками ОСМД и жителями дома.

Он также подошел к людям, собравшимся во дворе дома, и высказал свое мнение, а также мнение своей девушки о том, что не нужно закрывать подвалы. По словам потерпевшего, глава ОСМД сказал ему, что запомнил его и найдет.

Приблизительно через две недели после этого потерпевший проходил вместе со своей девушкой вблизи церкви и случайно встретил обвиняемого и спросил у него удачно ли проходят его поиски.

В частности, нападающему не понравилось, что мужчина к нему обратился по имени "Василий". Мол он является главой ОСМД, а потому нужно обращаться на имя и отчество. Пострадавший заметил, что обращение "Василию" не считает оскорбительным.

Мужчины начали ссориться, а словесный конфликт завершился дракой. Суд признал главу ОСМД виновным и заставил его заплатить 850 грн штрафа.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье наказали отца девочки, убившей маленькую сестру молотком.

Напомним, что в Ужгороде пьяный работник ТЦК избил женщину на улице. В Минобороны отреагировали на скандал и заверили, что будет проведено служебное расследование.

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