"Писали втроем — и как дома": как украинцы за пределами страны присоединились к диктанту единства

Соучредительница Всеукраинского движения "Единые" Наталья Федечко рассказала об участии своей семьи в написании Всеукраинского радиодиктанта национального единства. По ее словам, такая инициатива имеет особое значение для украинцев, живущих за пределами страны.

Об этом Наталья Федечко рассказала в эфире ТСН.ua.

"Мы писали втроем - я, мой 16-летний сын и 11-летняя дочь. Для младшей это было непросто - текст был сложный, диктование быстрое. Но именно это побуждало к обсуждению: кто как поставил комы, кто написал слово вместе, кто отдельно. Это и есть главная ценность", - рассказала глава государства.

Она отметила, что участие в диктанте стало важным событием для украинских семей за рубежом, ведь язык часто не является основным в ежедневном общении детей.

"Сам факт того, что украинцы во всем мире одновременно пишут этот диктант, очень важен. Это чувство единства. Для детей, которые учатся за границей, украинский язык не всегда звучит каждый день. Поэтому такие акции помогают его поддерживать", - подчеркнула соучредитель движения "Единые".

Федечко добавила, что, несмотря на сложность текста, диктант стал не только проверкой знаний, но и поводом для совместного времени с семьей и разговоров о языке.

Напомним, некоторые писавшие радиодиктант украинцы жалуются на текст — очень быстро читали и неразборчивые слова. Некоторые участники не успели написать весь текст, а также высказывались мнения, что диктант должен читать учитель, а не артист.