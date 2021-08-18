Пищевая интоксикация: во Львовской области отравились 17 детей в спортивно-оздоровительном комплексе

Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту.
Семнадцать детей из Кривого Рога и Киева отравились в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в г. Хиров.
Об этом сообщает издание ZAXID.NET.
Предварительный диагноз — пищевая интоксикация. Самому младшему — 8 лет, самjve старшеve — 15.
По информации департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, 17 августа дети питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace.
Как сообщила главная санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко, в Самборскую больницу госпитализировали 15 детей, еще двое позже. Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, понос.
По состоянию на 6:00 среды, 18 августа, в инфекционном отделении Самборской ЦРБ находится 17 детей. Состояние пациентов средней тяжести.
Ранее стало известно, что на Прикарпатье отравились 11 гостей на свадьбе. Среди них — дети.