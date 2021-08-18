Пищевая интоксикация: во Львовской области отравились 17 детей в спортивно-оздоровительном комплексе

Пищевая интоксикация: во Львовской области отравились 17 детей в спортивно-оздоровительном комплексе

Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту.

Семнадцать детей из Кривого Рога и Киева отравились в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в г. Хиров.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Предварительный диагноз — пищевая интоксикация. Самому младшему — 8 лет, самjve старшеve — 15.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, 17 августа дети питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace.

Как сообщила главная санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко, в Самборскую больницу госпитализировали 15 детей, еще двое позже. Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, понос.

По состоянию на 6:00 среды, 18 августа, в инфекционном отделении Самборской ЦРБ находится 17 детей. Состояние пациентов средней тяжести.

Ранее стало известно, что на Прикарпатье отравились 11 гостей на свадьбе. Среди них — дети.

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