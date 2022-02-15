Пищевая моль: 5 шагов, чтобы избавиться от вредителя на своей кухне

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с коричнево-серыми бабочками, вылетавшими из шкафа на кухне. Это пищевая моль. Ее личинки и яйца могут находиться в муке или крупе. Как избавиться от пищевой моли без необходимости использовать специальные средства, читайте в материале ТСН.ua.

Как избавиться от пищевой моли на кухне? Вам нужно всего 5 простых шагов.

Выбросить зараженные продукты

Пищевая моль гнездится в сухих и порошкообразных продуктах (рис, мука, гречка и другие крупы). Ее личинки могут прокусить упаковочную пленку и попасть внутрь даже через малейшую щель.

Если вы увидели хотя бы в одной из упаковок или емкостей яйца и личинки пищевой моли, а сами бабочки вылетают из шкафа на кухне, сразу выбросьте все в мусорный мешок. Как избавиться от пищевой моли раз и навсегда? Выбрасывайте не только зараженные крупы или муку, но и все другие контактировавшие с ними упаковки.

Помойте кухонные шкафы

Это следующий шаг, как избавиться от пищевой моли на кухне. Особо тщательно очищайте уголки, ведь личинки любят прятаться именно там. Чтобы хорошо помыть поверхность всех шкафов, используйте теплую воду с мылом. Не забудьте пропылесосить заднюю часть шкафа, а также пол кухни.

Не дайте пищевой моли попасть в дом повторно

Как избавиться от пищевой моли? Легче всего — не допустить, чтобы она попала в вашу кухню. Для этого следует запомнить несколько важных правил: пищевые продукты не следует хранить в полиэтиленовых пакетах, ведь именно там возникает благоприятная среда для их размножения; лучше использовать стеклянные баночки с крышками, плотно прилегающими к стенкам.

Морозильник – ваш лучший друг

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Как избавиться от пищевой моли на кухне? Попытайтесь помещать все продукты (крупы, муку, рис), которые вы покупаете, в морозильник на несколько дней. Личинки вредителя тогда точно погибнут.

Не забывайте о москитных сетках

На окна нужно обязательно ставить москитные сетки, чтобы снизить возможность попадания пищевой моли в дом.

Бонус: народные рецепты от пищевой моли

Как избавиться от пищевой моли на кухне? Есть определенные ароматы, которые не нравятся этому вредителю. В частности, уксус, гвоздика или цитрусовые. Поэтому рекомендуем вам несколько способов, которые помогут отпугнуть пищевую моль: