"Пишу курсовую работу е**м на украинском языке": молодой "педагог" из Харькова возмутила Сеть (видео)

Девушка отрицательно высказалась об украинском языке.
В Украине в последнее время как грибы после дождя стали появляться ненавистники украинского языка, причем в основном это молодежь. Так, не успел утихнуть скандал с 18-летней жительницей Ирпеня, как своими высказываниями возмутила Сеть 22-летняя студентка из Харькова.
Видео, в котором она возмущается, что должна писать курсовую на украинском языке, она выложила на своей странице в соцсети.
"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке. Украинская власть меня ущемляет, ущемляет мои права", — сказала студентка.
На своей странице в инстаграм девушка позиционирует себя как зоозащитница и учительница.
"Маргарита Николаевна. Кандидат на государственный пост. НСЗУ. Центр ЕНМД и МК. МК ХНМУ. ХНПУ им. Г. С. Сковороды. Защищаю природу, спасаю людей, учу школьников.
На свои упреки в Сети девушка ответили хейтеам "Спасибо, что сделали меня популярной. Было бы перед кем извиняться" и закрыла свои страницы. Также она удалилась из телеграмм.
Напомним, что ранее об украинском языке негативно высказалась 18-летняя жительница Ирпеня. Она заявила, что она бы запретила украинский язык.