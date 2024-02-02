"Письма счастья" во время заседания сессий: как их раздавали и что возмутило депутатов

У общества возникает все больше и больше вопроса о законности действий представителей ТЦК.

В ТЦК не останавливаются, военные вручают повестки депутатам прямо во время заседания сессий.

Кто на этот раз получил "письма счастья", как их раздавали, что возмутило депутатов и законно ли вообще вручать приглашение от ТЦК на рабочем месте — в эксклюзиве TSN.UA.

"Охота за депутатами"

Военнослужащие основательно взялись за депутатов. На этот раз приглашения в ТЦК получили народные избранники Сокольнической ОТГ Львовской области. Это уже стало доброй традицией – вручать повестки во время работы депутатов.

В этот раз обошлось без мужчин в форме, но с "письмами счастья" от ТЦК для военнообязанных. Более того, депутатов вежливо спросили, есть ли среди них желающие посетить ТЦК.

Также было отмечено, что в ТЦК вызывают исключительно по уточнению учетных данных и никого на фронт сразу отправлять не будут.

Смотрите наютуб-каналы ТСН: СЮРПРАЙЗ-СЮРПРАЙЗ! Повестки депутатам! ТЦК раздает "письма счастья"!

Однако оказалось, что некоторые депутаты уже были в ТЦК и не понимают, почему должны явиться к военным еще раз и почему такие распоряжения предоставляются в целом на всех депутатов ОТГ, а не поименно.

Также было отмечено, что депутаты могут отказаться от повестки. Из видео видно, что чиновники неохотно идут за "письмами счастья" от ТЦК. В итоге было вручено всего несколько повесток. Другие присутствующие депутаты в сессионном зале просто сидели на своих местах и делали вид, что это их не касается.

Или законные действия военкомов

У общества возникает все больше и больше вопроса о законности действий представителей ТЦК. Например, законно ли вручать повестки на улице или рабочем месте? Дарницкий ТЦК Киева заявил, что повестку могут вручить "где угодно" – на улице, в спортзале, кафе или на блокпосту. Об этом отметил заместитель председателя Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый.

"Ну а почему нет?! Законодательством не определено конкретно место вручения повестки. Меры по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы, и где угодно", — говорится в сообщении.

Также читайте Игнат объяснил, почему россияне чаще бьют баллистикой по Украине

Замглавы Дарницкого ТЦК отмечает, что человека могут остановить не без причины, а потому, что он может быть российским агентом. Новосядлый также подтвердил, что на блокпостах выдают повестки, а военнослужащие проверяют документы у людей. Говорит, что на это "и не только" их уполномочил комендант. А вот силой задерживать человека сотрудники ТЦК не могут. Для этого есть полиция.

Представители ТЦК могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц относится к компетенции Национальной полиции. Если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция или представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином случившемся нарушении. Задержать личность может национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет.

Мобилизация в Украине – что известно

Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации № 10449. Он значительно отличается от скандального законопроекта № 10378, который вернули его авторам.

В Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который в помещение ТЦК (территориального центра комплектования – ред.) отказался от получения боевой повестки и уклонился от мобилизации.

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили "ограниченно пригодного" старшего лейтенанта, который уклонился от мобилизации. На суде он объяснил, что поступил так из-за проблем со здоровьем.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.