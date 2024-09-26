Письмо с повесткой: в "Укрпочте" рассказали детали получения

В Украине активно рассылают повестки по почте. Эта процедура ничем не отличается от рассылки судебных документов.

Об этом рассказал руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский в комментарии "Суспільному".

По его словам, повестка военнообязанным поступает как обычное заказное письмо, которое получатель получает под подпись.

"Если отмечается, что человека нет (т.е. не получил письмо лично — Ред.), остается сообщение. Если за письмом не приходят, то так же, как и с судебными документами — мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку — Ред.) отправителю (Минобороны – Ред.)”, – рассказал чиновник.

По словам Смилянского, данная процедура четко регламентируется и указана в законодательстве. Сами письма с повестками смотрятся как обычный конверт.

Как сообщалось, Кабинет Министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

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