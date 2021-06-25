Группировка насчитывала свыше десятка человек.

Пистолеты, автоматы, карабины и взрывчатка. В Виннице разоблачили банду, которая продавала оружие.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.



Отмечается, что часть дельцов искала клиентов и сбывала товар, другие — перерабатывали огнестрельные стволы. Полгода оперативники выслеживали и собирали доказательства, пока спецназовцы наконец-то смогли накрыть подпольный оружейный цех. Во время обыска они нашли несколько десятков единиц оружия, глушители и тысячи патронов. А также инструменты, на которых умельцы совершенствовали ружья и пистолеты.

Двух подозреваемых задержали, других ищут. В полиции говорят — это один из крупнейших каналов поставки оружия, сейчас выясняют кому именно ее продавали.

Напомним, в Полтавской области правоохранители задержали банду вымогателей. Злоумышленники "выбивали" деньги из предпринимателей.

Новости Украины: в Виннице разоблачили банду, которая продавала оружие

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