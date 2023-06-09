Пить коктейль из кофе и апельсинового сока вредно для здоровья: специалисты объяснили почему

Ингредиенты имеют разную кислотность, которая может привести к боли в желудке.

Кофе с апельсиновым соком, который стал довольно популярным в этом летнем сезоне, вреден для здоровья. Поскольку сочетание двух ингредиентов трудно усваивается организмом.

Об этом пишет "24 канал".

По мнению специалистов, смешение кофе и апельсинового сока может препятствовать способности организма усваивать питательные вещества.

"Более того, сочетание этих напитков, имеющих совершенно разный уровень pH, может серьезно изменить химический состав каждого из них. Еще один способ добавить апельсиновый вкус к кофе – приготовить cold brew и добавить полувзбитые сливки с чистым ванильным экстрактом, экстрактом апельсина и коричневым сахаром или кленовым сиропом. Сироп или экстракт не взаимодействуют с уровнем рН кофе, ведь они обладают отличным симбиозом и работают вместе, чтобы сохранить вкус кофе, но добавляют нежный аромат", — пишет “24 канал”.

Последствия для здоровья могут быть неприятными. Смешивание двух ингредиентов и употребление их может привести к боли в желудке. Поскольку апельсиновый сок и кофе являются высококислотными продуктами.

"Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может привести к симптомам кислотного рефлюкса или изжоги", — добавляет канал.

Напомним, что женщина весом 140 килограммов похудела вдвое благодаря хобби. Болезнь и открытка в почтовом ящике заставили изменить рацион и пищевые привычки женщины.

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