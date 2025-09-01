Питание детей в детсадах: Свириденко сообщила о важном решении

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство утвердило решение по питанию детей в детсадах. Так, для многодетных семей будет предусмотрена скидка.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как отмечает чиновник, рекомендовали местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах.

«После принятия соответствующих решений органами местного самоуправления многодетные семьи и дальше смогут платить на 50% меньше питания», — завершила она.

Также Свириденко отмечала, что в следующем 2026 году можно ожидать положительных изменений в размере заработной платы украинских учителей. В настоящее время это главный приоритет правительства. В то же время премьер-министр подчеркнула, что этот вопрос является «сложным вызовом».

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 средняя заработная плата в Украине выросла до 23 460 гривен. Однако педагоги получали в среднем 14 307 гривен (рост на 13,1%).

Оклад учителя определяется тарифной сеткой, которая зависит от категории педагога — от 10 до 14 тарифного разряда. К базовой ставке добавляются надбавки за выслугу лет (10–30%), престижность труда (5–30%) и новые доплаты: с января 2025 года — 1000 грн. за работу в неблагоприятных условиях, с сентября она вырастет до 2000 грн.