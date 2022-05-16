Питание младенцев во время войны: как восстановить достаточное количество грудного молока

Если ребенку менее шести месяцев, — не давайте ему никакой жидкости, это снижает количество вашего молока.
Как восстановить достаточное количество грудного молока?
Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.
- Не нужно накапливать молоко в груди до следующего кормления. Это замедляет создание нового молока.
- Предлагайте ребенку две груди на каждое кормление.
- Следите, чтобы малыш прикладывался глубоко, захватывал пипку и большинство ареол.
- Успокаивайте детей грудью вместо дурака.
- Если ребенку менее шести месяцев, — не давайте ему никакой жидкости, это снижает количество вашего молока.
- Старайтесь отдыхать с малышом. Чаще используйте контакт кожа к коже. Это уменьшает стресс и у матери, и у ребенка и увеличивает количество грудного молока.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
Читайте также:
- Грудное вскармливание не противопоказано детям матерей, инфицированных SARS-CoV-2
- Грудное вскармливание: о трещинах, режиме кормления и качестве грудного молока
- Рацион кормящей мамы: что есть во время грудного вскармливания
- Грудное вскармливание: мифы, от которых следует избавиться
- Грудное вскармливание: факты и мифы