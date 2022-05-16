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Питание младенцев во время войны: как восстановить достаточное количество грудного молока

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Питание младенцев во время войны: как восстановить достаточное количество грудного молока

Фото: pixabay.com

Если ребенку менее шести месяцев, — не давайте ему никакой жидкости, это снижает количество вашего молока.

Как восстановить достаточное количество грудного молока?

Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.

  • Не нужно накапливать молоко в груди до следующего кормления. Это замедляет создание нового молока.
  • Предлагайте ребенку две груди на каждое кормление.
  • Следите, чтобы малыш прикладывался глубоко, захватывал пипку и большинство ареол.
  • Успокаивайте детей грудью вместо дурака.
  • Если ребенку менее шести месяцев, — не давайте ему никакой жидкости, это снижает количество вашего молока.
  • Старайтесь отдыхать с малышом. Чаще используйте контакт кожа к коже. Это уменьшает стресс и у матери, и у ребенка и увеличивает количество грудного молока.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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