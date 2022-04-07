Питаются раз в день и имеют обморожение конечностей: оккупанты жалуются на халатность руководства.

Питаются раз в день и имеют обморожение конечностей: оккупанты жалуются на халатность руководства.

Оккупанты жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины.

Кафиры страдают от недоедания и обморожений.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, военнослужащие 448 мотострелкового полка (в/ч 12721, Клинцы) и 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) из состава 144 мотострелковой дивизии жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины.

"По словам военнослужащих, заместитель командира 144-й дивизии по тылу — начальник тыла полковник Пешков Дмитрий Владимирович не справляется со своими обязанностями. Прием пищи на передовой осуществляется только один раз в день, а из-за плохой экипировки, часть личного состава получили обморожение конечностей ", – рассказал журналист.

Напомним, что у рашистов стало меньше одного зенитно-ракетного комплекса "Бук". Его уничтожили украинские спецназовцы.