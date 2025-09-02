Питьевая вода в Украине может быть опасной: эксперт бьет тревогу

Вода. / © Pexels

Реклама



В Украине плохая ситуация с питьевой водой. Пить ее и даже использовать в пищу "в некоторых случаях может быть опасно". Впрочем, плохое качество воды на тарифы никак не влияет.

Об этом сообщил в своей колонке для "Фокус" эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко со ссылкой на исследование "Госпродпотребслужбы".

По его словам, с начала 2025 года лабораториями "Госпродпотребслужбы" и во время производственного контроля было исследовано 700 273 пробы воды:

Реклама

с объектов централизованного водоснабжения – 689 570 проб;

с объектов нецентрализованного водоснабжения – 10703 пробы воды.

Отмечается, что на них не отвечали требованиям санитарного законодательства 23 509 пробы из источников централизованного водоснабжения и 1 190 проб из источников нецентрализованного водоснабжения.

После контроля один штраф был наложен в Киевской области. Кроме того, было направлено более трех тысяч предписаний по устранению нарушений на объектах водоснабжения органам местного самоуправления и адресам балансодержателей. В настоящее время выполнено только 40% рекомендаций.

"И это полная катастрофа в Украине. С одной стороны, 12-кратный рост тарифов водоканалов за последние 12 лет, при этом отсутствуют капитальные, а во многих случаях — текущие ремонты, постоянные попытки переложить на потребителей проблемы водоканалов, с другой стороны, рост стоимости электроэнергии за последние 4 года на 200% направленных на 200% экспертов ударил".

Напомним, эксперт Андрей Новак рассказал, что будет с тарифами на газ, свет и тепло осенью. Хотя правительство обещает, что стоимость коммуналки не будет расти в новом отопительном сезоне, ситуация остается нестабильной. Все зависит от ситуации на фронте и интенсивности российских обстрелов.

Реклама

Госстат заявил, что долги украинцев за оплату жилищно-коммунальных услуг ужасают . Так, за исключением долга, сформированного на временно оккупированных территориях, к концу второго квартала этого года вырос до 106,6 миллиардов гривен.