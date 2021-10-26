Пиво и женщины: как популярный напиток стал "мужским" и что сегодня меняется

Процесс пивоварения и потребления пива долгое время ассоциировалось только с мужчинами. В рекламе мы видели крепких бородачей, которые варят пенный напиток, или мужскую компанию, которая проводит совместно время за бокалом в спортивном пабе или на природе. Как правило, женщина в этих роликах играла роль официантки.

Мировые бренды в последнее время уже не обращаются к таким стереотипным образам, однако большая часть общества до сих пор считает пиво не женским напитком. И это не единственный стереотип, вызванный гендерными предубеждениями – гораздо меньше женщин занимается производством пивоваренной продукции, потому что они не рассматривают эту сферу деятельности благоприятной для себя.

В этом материале мы расскажем, почему предубеждения относительно женщины-ценительниц пива не имеют под собой никаких оснований.

Женщины – законодательницы пивных вкусов

История пивоварения так глубока, что ученые до сих пор спорят о месте и условиях, при которых был сварен первый прототип напитка. Точно известно одно – женщины занимались этим тысячелетиями, варя его дома и открывая свои таверны. Археологи считают, что потребление ферментированного напитка произошло примерно 9000 лет назад, а первый прототип пива появился примерно 4000 лет спустя.

Первым письменным рецептом пива считается поэма "Гимн Нинкаси" (шумерская богиня пива в Вавилоне). Согласно ей, сначала ячмень сладили, жарили и мололи. Затем лепили из него конусообразные "пирожки". Они выполняли роль удобного переносного средства, чтобы мгновенно начать процесс варки пива, просто добавляя такой "пирожок" в горячую воду.

Associated Press

"Вавилонский является гендерным языком, и каждый раз, когда вносились изменения обо всем, что имеет отношение к таверне – например, сколько платить за пиво – в каждом упоминании о владельце таверны используется "она", – отметила в своей работе археолог и исследовательница роли женщин в пивоварении Петти Гэмрик.

В Древнем Египте женщины тоже варили пиво и зарабатывали на нем. В Лос-Анджелесе хранится фигурка египтянки, молотящей зерно для приготовления хлеба и пива. Статуэтка датируется 2134–1991 годами до нашей эры.

После распространения на Ближнем Востоке и в Африке ислама пивоварение там пришло в упадок, но начало расцветать в Европе.

Средневековая Европа

Северные народы тогдашней полуварварской Европы любили пенный напиток больше южных жителей. В Германии и Шотландии женщины варили пиво, которое продавали в своих же заведениях. Интересно, что долго там хранили пенное именно в бочках, а рецептура содержала добавление меда, трав, винограда или фруктов.

Все изменилось

Именно в Средневековье происходят коренные изменения в пивоварении. Историки считают, что переход этого процесса от женщин к мужчинам произошел с открытием пивоваренных цехов – мужчины стремились превратить домашнее ремесло в индустриализированную отрасль.

В конце XVII века все пиво было подвергнуто так называемому хмелеванию, поэтому многие сорта и виды, которые женщины варили веками, были вытеснены новыми методами. Они сосредотачивались на производстве и продаже больших объемов напитка, чтобы привлечь как можно больше людей в свои заведения. Мужчины вкладывали в производство средства, которыми женщины того времени не могли распоряжаться. Древнейшая гильдия пивоваров была основана в Лондоне около 1200 года и просуществовала аж триста лет.

"Это время, когда мы видим, как начинают устанавливаться правила приготовления пива, используется хмель, который становится все более распространенным. Благодаря ему пиво сохраняется дольше. Напиток теперь можно было отправлять в другие города и даже страны", — написала Петти Гемрик, добавив, что даже хмель в пиве первой использовала бенедиктинская настоятельница Гильдегарда из Бингена еще в XII веке.

С этого времени пивоварение стало частью промышленности и его регулированием занялось государство.

На рассвете прошлого века производство пива, а впоследствии и его потребление крепко держалось в руках мужчин.

"Пиво стало известно как мужской напиток, потому что его производили мужчины", – рассказала Тери Фарендорф, пивовар и основательница Общества Pink Boots Society, организации по поддержке женщин в пивной промышленности.

"Работа в команде, существовавшая ранее в производстве пива, прекратилась, и у женщин появился новый образ: скромный, девственный, семейно-домашний. Выпить пива вдруг стало не женским делом", – добавила она.

Пивная культура сегодня

В середине XX века в странах Запада, в том числе и в Украине, женщины начали активно пополнять рынок труда, и пивоваренные предприятия стали местом их трудоустройства.

Позже с изменениями в бизнес-среде разрушаются стереотипы относительно потребления женщинами алкогольных напитков, в частности пива. В Великобритании, Канаде, США и странах Европы были особенно ощутимы новые тенденции: женщины, которые ценят и знают пиво, больше не воспринимаются вульгарными.

Associated Press

"Женщины обладают большей способностью различать большое количество ароматов и вкусов, что является ключом к успеху в пивоварении. В то же время пивные компании больше осознают важность женщин как своих потребителей, и теперь женщинам комфортнее выбирать пиво, посещать пабы и способствовать росту отрасли. Мы видим, что это сказывается на базе наших клиентов", – отметила Гейл Банн, менеджер британского паба.

В Украине пиво является вторым по популярности алкогольным напитком, однако его употребляют преимущественно мужчины. Среди 17% женщин, покупающих напиток, основная часть помладше.

И это частично объясняется тем, что молодые женщины не поддаются гендерным стереотипам, а также возможностью выбрать напиток на любой вкус (мягкий или крепкий, сладкий или горький и т.д.). Однако роль играет и финансовая составляющая, ведь пиво предлагает баланс – позволяет приобрести качественный продукт по более доступной цене, чем и завоевывает молодую аудиторию.

Женщины постарше потребляют гораздо меньше пива, и это также объясняется не только гендерными стереотипами поколения. На самом деле культура потребления пива развивается в Украине с недавних пор, поэтому старше 40 лет женщины не попробовали разнообразие вкусов пива и уникальных сочетаний с едой, которые предлагает новая гастрономическая украинская культура.

По словам соучредителя баров Konteyner Григория Царенко, ранее в Украине были стандартные евролагеры, к которым употребляли, как правило, рыбу или снеки. Теперь тенденции меняются – к пиву добавляют орехи, фрукты или овощи, сыры, шоколад и т.д. Так что запрос женской аудитории на интересные сочетания пищи с пивом растет.

Мы пообщались с экспертом о том, как рестораторы знакомят женщин с разнообразием пива в меню.

“Когда в наше заведение приходят женщины, которые не ориентируются в пиве, мы пытаемся понять, что именно они хотят попробовать по стилю напитка. Например, горькое IPA или очень трендовый сауэр или берлинер рекомендуем, если хочется чего-нибудь более кислое или сухое с небольшим содержанием алкоголя и низким процентом хмеля и белков.

Associated Press

Если же хочется чего-нибудь послаще, это категория милкшейков, в частности IPA с добавлением лактозы или напитки с добавлением фруктов. У определенных производителей есть несколько видов милкшейков: из маршмеллоу и трех видов ягод или с добавлением королевского манго. Ягодное пиво будет более кислым, с привкусом ягод, а из манго напиток будет насыщен тропическими вкусами и ароматикой.

Конечно, есть клиентки, любящие классические сорта пива, например пшеничный бланш. Но сейчас в тренде среди женщин сауэры, милкшейк IPA или даже милкшейк-стауты (сладкое с кофейными нотами и ароматами)”, — рассказал соучредитель баров Konteyner Григорий Царенко.

Чтобы получить полное удовольствие от употребления пива, важно понимать принципы фудпейринга. Это особенное сочетание пива с блюдами, благодаря которому образуется полная вкусовая гармония.

О гастрономической гармонии пищи и пива можно прочитать в материале: Фудпейринг: как совместить пиво и еду, чтобы почувствовать гастрономическую гармонию

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