"Плач и вой были слышны по всему селу": подробности аварии в Полтавской области, где легковушка ушла под воду

"Плач и вой были слышны по всему селу": подробности аварии в Полтавской области, где легковушка ушла под воду

Мужчина, которому удалось спастись, не хочет говорить о трагедии.

В Полтавской области в реку Псел по неизвестным причинам съехал автомобиль Lada Priora. В его салоне находилось четверо мужчин, но только один из них сумел выжить, поскольку вовремя выпрыгнул из салона.

Был ли пьяным водитель — полиция пока не может ответить. Но мужчина, которому удалось спасти свою жизнь, не хочет говорить о трагедии. Он заверил, что якобы ничего не помнит.

Об этом пишет Обозреватель.

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Напомним, трагическая авария произошла в Миргородском районе Полтавской области. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как машина свернула с основной дороги на проселочную. Там на небольшой скорости автомобиль съехал вниз на зеленую зону, а через несколько секунд скатился в реку.

Один из пассажиров — 49-летний мужчина — успел выскочить из машины. Остальные люди остались внутри и погрузились в реку.

"Плач и вой были слышны по всему селу. Это очень большое горе. Мужчина, которому удалось спастись, подробностей не рассказывает. Говорит, что ничего не помнит. Так ли это, не знаю. Может, просто хочет, чтобы его оставили в покое", — говорит одна из местных жительниц.

В результате погибли трое жителей Большие Сорочинцы Иван М. 1996 г.р., Иван Ф. 1966 г.р. и 28-летний Сергей Г., который был за рулем.

Как стало известно, в день трагедии трое старших мужчин (в том числе и тот, который остался жив) помогали Сергею с ремонтом дома.

"Сергей был очень хорошим и трудолюбивым парнем. Он постоянно что-то строил, ремонтировал машины, покупал какие-то запчасти. Очень настойчивый парень и справедлив. У него осталась жена, детей у них пока не было", — говорит знакомая.

У Ивана М. осталась взрослая дочь, а у Ивана Ф. — двое взрослых сыновей.

В полиции Полтавской области пока не могут ответить на вопрос, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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