Плакал и звал маму: в Черновцах патрульные помогли 3-летнему мальчику, который посреди ночи искал родителей

Плакал и звал маму: в Черновцах патрульные помогли 3-летнему мальчику, который посреди ночи искал родителей

Правоохранители составили на родителей административный протокол.

В Черновцах на улице Русская 1 июля в 2:00 ночи правоохранители обнаружили 3-летнего мальчика, который был один на улице. Ребенок плакал и звал маму.

Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

По словам правоохранителей, к ним обратились прохожие, которые сообщили, что на улице плачет ребенок и зовет маму. Полицейские пытались успокоить мальчика и начали разыскивать его родителей, однако ни в доме, ни на территории их не было. Впоследствии отец и мать вернулись домой. Они рассказали, что пока их сын спал, они были в магазине.

Полицейские составили на отца административный материал по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и сообщили соответствующие службы.

Напомним, на Львовщине мужчина пустил за руль BMW 11-летнего сына. Мальчик попал в ДТП и погиб.

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