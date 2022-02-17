"Плакала. Было страшно": мать 4-летнего ребенка из Станицы Луганской рассказала об обстреле сада

Женщина рассказала, что из-за обстрелов она с ребенком пряталась в подвале.
Воспитанники детсада в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, были испуганы и убегали из помещения даже в комнатных тапочках.
Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сказала мать 4-летнего ребенка, который на момент обстрела был в детском саду.
Женщина рассказала, что к моменту обстрела она была на работе. Ей позвонили и сообщили, что оккупанты попали в детсад.
"Я сразу позвонила воспитательнице. Потом услышала пожарную сирену. Она мне сказала, чтобы я как можно скорее забрала детей. Я забрала ребенка, еще были слышны обстрелы. Я его даже не обувала. В тапочках убежали. Сидели потом в подвале. Ребенок сейчас чувствует себя нормально, но плакал. Страшно было", — говорит женщина.
Напомним, в четверг, 17 февраля, в 09:04 во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. Дети с воспитателями на момент обстрела находились в помещении.
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