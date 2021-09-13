Плакала и жаловалась на проблемы с бойфрендом: в Полтавской области нашли труп женщины, которую разыскивали неделю

Тело женщины вытащили из воды.

Мертвой нашли 36-летнюю Анну Соляник, которую на прошлой неделе разыскивали как без вести пропавшую. Тело жительницы Полтавы обнаружили в понедельник, 13 сентября, в селе Семьяновка, Полтавской области в реке Ворскла.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Также читайте В Херсоне водолазы нашли тело рыбака, пропавшего сутки назад

Последний раз женщину видели 6 сентября вблизи сел Яцинова Слободка и Семьяновка. Известно, что у нее вблизи села Яцинова Слободка у нее сломался автомобиль MAZDA. А уже после этого она перестала выходить на связь.

По информации местного издания "Коло", тревогу забила мама Анны, которая живет в другой области, и об исчезновении дочери заявила через несколько дней после того, как друзья из Полтавы сообщили ей, что нет связи с женщиной.

Искали ее и полицейские, и добровольческий поисковый отряд "Милена" (Харьков), и водолазы и волонтеры. Причина смерти неизвестна, ее должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Также читайте Во Львовской области тело убитой женщины две недели пролежало в квартире

Обстоятельства и причины смерти женщины устанавливаются. Следователем, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, расследуется уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Между тем в Сети со ссылкой на свидетелей пишут, что Анна Соляник в селе Семьяновка искала номер в одном из отелей. Вроде, согласно записям видеонаблюдения, в день исчезновения женщина покупала алкоголь в сельском магазине.

Кроме того, как пишет местное издание "Коло" со ссылкой на местных, женщина была в Семьяновке несколько дней сидела в машине, ночевала там. Также покупала еду в местном магазине.

Также читайте В Днепре на улице обнаружили тело мужчины

Один из свидетелей, который видел Анну живой и говорил с ней, говорит, что она жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом, плакала. Ей предлагали помощь, но она ее не приняла.

Известно, что женщина была предпринимателем.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку