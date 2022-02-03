"Плакала, когда пришла в себя": врачи рассказали о состоянии девушки, которую ранил нацгвардеец на "Южмаше" в Днепре

"Плакала, когда пришла в себя": врачи рассказали о состоянии девушки, которую ранил нацгвардеец на "Южмаше" в Днепре

Состояние девушки улучшилось.

22-летняя Жанна Шарова, получившая три пулевых ранения во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, имеет шанс вернуться к нормальной жизни после выздоровления. Ее состояние улучшается.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на врачей больницы имени Мечникова.

Девушку подстрелил солдат Артемий Рябчук 27 января на "Южмаше". Она получила тяжелые ранения, перенесла несколько операций и переливаний крови. Сейчас ее состояние улучшается.

"Такие выводы можно делать, исходя из того, что девушка двигает руками и ногами, делает движения головой. Было, конечно, что она плакала, когда очнулась, но с ней поработают психологи, и все будет хорошо. Не остаться с инвалидностью имеют все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы", – рассказали медики в больнице Мечникова.

Напомним, что в больнице Мечникова в Днепре находятся четверо раненых во время стрельбы на "Южмаше". Их состояние улучшилось.

Читайте также: