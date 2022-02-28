Плакали даже медики: в Мариуполе российские оккупанты во время обстрела убили 6-летнюю девочку

Плакали даже медики: в Мариуполе российские оккупанты во время обстрела убили 6-летнюю девочку

Из-за обстрелов России погиб 6-летний ребенок.

В г. Мариуполь Донецкой области российские оккупанты во время обстрелов убили 6-летнюю девочку. Медики пытались спасти ребенка, однако он скончался.

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Об этом сообщает "Суспильне", публикуя видео спасения ребенка.

"27 февраля в больницу Мариуполя в критическом состоянии привезли 6-летнюю девочку, раненную в результате обстрелов российских войск. Медики пытались спасти ее, однако безуспешно", — говорится в сообщении.

На видео видно, как из-за смерти ребенка плачут даже врачи.