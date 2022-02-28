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Плакали даже медики: в Мариуполе российские оккупанты во время обстрела убили 6-летнюю девочку

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Плакали даже медики: в Мариуполе российские оккупанты во время обстрела убили 6-летнюю девочку

Из-за обстрелов России погиб 6-летний ребенок.

В г. Мариуполь Донецкой области российские оккупанты во время обстрелов убили 6-летнюю девочку. Медики пытались спасти ребенка, однако он скончался.

Об этом сообщает "Суспильне", публикуя видео спасения ребенка.

"27 февраля в больницу Мариуполя в критическом состоянии привезли 6-летнюю девочку, раненную в результате обстрелов российских войск. Медики пытались спасти ее, однако безуспешно", — говорится в сообщении.

На видео видно, как из-за смерти ребенка плачут даже врачи.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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