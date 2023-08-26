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"Пламя, дым и... падают": очевидцы рассказали об авиакатастрофе на Житомирщине

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"Пламя, дым и... падают": очевидцы рассказали об авиакатастрофе на Житомирщине

Очевидцы рассказали об авиакатастрофе в Житомирской области Фото: скрин видео "Радио Свобода"

В небе над Житомирщиной 25 августа произошла авиакатастрофа, в результате которой трое украинских летчиков погибли.

Жители села Сингуры на Житомирщине, где в результате столкновения двух самолетов погибли трое пилотов, рассказали об авиакатастрофе, которую видели своими глазами.

Об этом говорится в видео, предоставленном украинской службой "Радио Свобода".

Местные очевидцы авиакатастрофы рассказали, что именно происходило в небе над Сингурами 25 августа.

"Услышал скрежет металла... Поднял голову и увидел, что один лутак под острым углом зашел, а другой упал у улицы", — рассказал местный житель Руслан.

По его словам, самолеты столкнулись в воздухе.

Другая жительница села показала упавшие на ее двор обломки самолета.

"Вижу — в небе два самолета. Затем — пламя, дым и... падают...", — делится очевидец.

Добавим, что два украинских самолета L-39 действительно столкнулись в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будут выяснены все обстоятельства авиатрощи. 25 августа погибли три летчика. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус.

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Дата публикации
Просмотры
825
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