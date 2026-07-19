Пламя посреди моря: после удара по Одещине загорелось гражданское судно — СМИ (фото)

Горит гражданское судно / © Думская

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Во время комбинированной атаки России в Одесскую область 19 июля в акватории Одесского залива вспыхнул пожар на гражданском торговом судне.

Об этом сообщает «Думская» и Telegram-каналы.

По предварительной информации, судно получило повреждение после вероятного попадания ракеты. На обнародованных в сети кадрах виден густой дым и пожар на борту. Также сообщается, что на месте работают спасательные службы и буксиры, а члены экипажа эвакуированы.

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По данным СМИ, речь идет о сухогрузе GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау. Журналисты утверждают, что огонь охватил среднюю часть корпуса судна, а спасатели пытаются локализовать пожар. По информации издания, сухогруз находился в Большой Одессе на погрузке, а 19 июля должен был отправиться в направлении Босфора.

В то же время информация о том, что судно получило повреждение именно в результате российской атаки, а также детали относительно его состояния по состоянию на данный момент официально не подтверждены. Украинские власти и военное командование пока не обнародовали соответствующих заявлений.

Также нет официального подтверждения информации о возможном затоплении судна или пострадавших в экипаже.

Ранее днем 19 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников и ракет.

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Напомним, в результате вечернего ракетного удара российских войск по гражданской инфраструктуре Одесщины 18 июля погиб ребенок.

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