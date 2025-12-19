"План Б": ЕС предоставил Украине 90 млрд евро, но не за счет активов РФ, пока Путин угрожает НАТО войной

Реклама

Пока в Брюсселе тысячи разъяренных фермеров протестовали против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки, заблокировав сотнями своих тракторов ключевые дороги, недалеко в Europa Building (Европейское здание) лидеры стран-членов ЕС целых 16 часов пытались прийти к соглашению о дальнейшей помощи Украине на следующих два года.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверяла, что о «плане Б» для Украины — 90 млрд евро за счет заимствований Евросоюза — речь не идет. По ее словам, должен был рассматриваться только «план А» — предоставление Киеву так называемого репарационного кредита на 140 млрд евро фактически под залог замороженных активов Центробанка РФ, львиная доля которых (194 млрд евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Президент Европейского совета Антониу Кошта добавил, что лидеры ЕС не уйдут с саммита без этого решения.

Но в ночь на пятницу, 19 декабря, лидеры стран-членов ЕС, заседая на саммите уже 16 часов подряд, зашли в тупик. Премьера Бельгии Барта де Вевера, которого поддержали и другие страны, так и не удалось убедить использовать российские замороженные активы для предоставления Украине репарационного кредита. Хотя они хорошо знают, что если Европа не использует российские деньги, это сделают Трамп и Путин. Напомним, что в их «мирном» плане есть пункт о совместном использовании заблокированных активов Центробанка РФ.

Как премьер Бельгии побоялся дать согласие на использование замороженных российских активов? Какие страны его поддержали? Почему это еще не конец борьбы за активы Центробанка РФ? Читайте в материале ТСН.ua.

90 млрд для Украины: почему это решение саммита ЕС тоже очень важно

Почти с самого начала полномасштабного российского вторжения Киев убеждает западных союзников наконец-то принять решение конфисковать российские замороженные активы и передать их на восстановление и обеспечение оборонных потребностей Украины. Очень остро эта необходимость возникла после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. США больше не оказывают финансовую и военную поддержку Украине.

ТСН.ua уже писал, что, по оценкам МВФ, потребности Украины во внешнем финансировании на 2026–2029 годы — около 52 млрд евро. На оборонные нужды, по словам министра обороны Дениса Шмыгаля, лишь на 2026-й нужно около $60 млрд. По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с начала полномасштабного российского вторжения страны G7 и ЕС предоставили Украине помощи более чем на $300 млрд. В условиях, когда поддержка Украины в странах-членах ЕС на четвертый год войны снижается, европейские лидеры должны были б наконец достичь согласия и принять давно перезревшее решение оказывать дальнейшую помощь Украине за счет денег агрессора.

Перед началом решающего саммита ЕС в Брюсселе премьер Польши Дональд Туск обращался к европейским лидерам: «Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе». Чтобы убедить коллег принять решение по репарационному кредиту, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предпринял беспрецедентный шаг — согласился предоставить доступ к активам Центробанка РФ, замороженным в Германии, чтобы удовлетворить требования Бельгии.

Однако и это не убедило Барта де Вевера и другие страны, вставшие на его сторону. Сначала премьер Бельгии говорил, что «до сих пор не видел текста, с которым мог бы согласиться». Затем отмечал, что настаивает на трех условиях использования российских активов:

создании механизма, гарантирующего, что Euroclear сможет вернуть России средства после решения суда или мирного соглашения;

справедливом распределении рисков по возмещению убытков между всеми странами-членами ЕС;

использовании замороженных российских активов в других странах.

Так что саммит ЕС перешел от «плана А» к «плану Б» — предоставление Украине 90 млрд евро беспроцентного кредита, который не нужно возвращать, если Россия не выплатит репарации. Деньги блок аккумулирует за счет заимствований на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Европейские чиновники уверяют, что этих денег должно хватить на покрытие бюджетного дефицита и оборонных нужд Украины. Хотя если на 2026 год только на оборону Украине нужно $120 млрд, половину из которых Киев готов покрыть самостоятельно, вряд ли это возможно.

Антиукраинская группа в ЕС: кто еще был против этого решения

Кроме Венгрии, Словакии и Чехии, которые сформировали своего рода антиукраинскую группу в ЕС, против использования российских замороженных активов вместе с Бельгией выступали также Италия, Франция, Болгария и Мальта.

Накануне саммита издание Politico сообщало, что некоторые страны-члены ЕС, например, Германия и Латвия, предлагали поддержать это решение просто квалифицированным большинством голосов, а не единогласно. Для этого требовалось 15, а не 27 «за» от всех стран-членов Евросоюза. Но бельгийские чиновники дали понять, что при таком сценарии деньги из депозитария Euroclear просто «не выйдут».

Позиция Бельгии действительно стала самой большой преградой. По информации The Guardian, российское ГРУ развернуло настоящую спецоперацию по запугиванию ключевых фигур депозитария Euroclear и бельгийских чиновников. В частности, угрозы от РФ получала исполнительная директор Euroclear Валери Урбен, которая уже более года ходит с охранником.

Окончательно ли этот саммит ЕС похоронил идею использования российских замороженных активов? Нет. Напротив, лидеры стран-членов призвали Европейский совет и Европарламент продолжить нарабатывать технические и юридические аспекты, чтобы все же предоставить Украине таккой репарационный кредит. Глава ЕНП Манфред Вебер — крупнейшей политической группы в Европарламенте — выразил надежду, что ЕС все же сможет принять решение об использовании российских замороженных активов, возможно, даже на погашение 90 млрд евро кредита, которые по решению саммита ЕС Украина в конце концов получит.

«Россия должна видеть, что на 2026–2027 годы Украина обеспечена деньгами. Это сигнал России, что Украина не упадет», — подчеркивал Владимир Зеленский еще по дороге в Брюссель, добавив после саммита, что 90 млрд евро — это победа для Украины.

Однако невозможность ЕС уже почти на пятом году полномасштабной войны прийти к согласию по использованию замороженных активов страны-агрессора — это также частичная победа России. Нерешительность и страх, до сих пор присутствующие во многих странах-членах блока, показывают Путину, что шантаж, «неизвестные» дроны в небе многих европейских стран и запугивание их войной достаточно хорошо работают.

