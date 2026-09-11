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Пока Трамп продолжает заявлять, что Путин хочет заключить соглашение о завершении войны, европейские и американские чиновники уверены, что в Кремле не настроены ни на какие конструктивные переговоры раньше весны 2027 года. Путин сделал ставку на эскалацию. В начале сентября он уже отдал приказ российской армии нанести массированные удары по украинской энергетике. Сейчас круглосуточными шахедными и ракетными ударами Россия пытается разрушить украинскую экономику. А массированные вражеские атаки на суда и порты Одессы фактически заблокировали черноморский экспорт.

На заседании Рамштайна на этой неделе заместитель главы Пентагона Элбридж Колби призвал европейских союзников планировать свою поддержку Украины на годы вперед. В частности, чтобы пройти эту зиму, Германия предоставит Украине ракеты к системам Patriot и самолетам F-16 из собственных запасов Бундесвера. В целом, по словам министра обороны Украины Евгения Хмары, благодаря помощи наших партнеров и кредита ЕС Украина заключает контракты на около 1000 ракет к Patriot. Как известно, Брюссель согласился отступить от правила «покупай европейское» и направить $3,2 млрд по кредиту Евросоюза на закупку американских «петриотов».

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И пока Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс обещает каждому американцу по $5 тыс., если республиканцы победят, даже его спецпредставители не верят, что Путин согласится на настоящие переговоры. Есть ли у администрации США «план Б»? Читайте в материале ТСН.ua.

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Переговоры в Абу-Даби: в Москве не слышали о дорожной карте

Сразу после визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, Трамп поговорил по телефону с Путиным. Президент США назвал разговор «прекрасным». Однако Белый дом так и не вышел с подробной коммуникацией об этом звонке. В отличие от Кремля. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Абу-Даби снова мог бы стать площадкой для трехсторонних переговоров США-Украина-Россия. В свою очередь, Трамп, по словам Ушакова, объединил завершение войны с открытием перспектив для полного возобновления отношений между США и РФ.

Пресссекретарь главы Кремля Дмитрий Песков пошел еще дальше, цинично заявив: «В Киеве знают, что нужно сделать, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования».

При этом Ушаков сделал вид, что не слышал и ничего не знает о заявлении госсекретаря США Марко Рубио о возможности разработки плана действий по возобновлению переговоров и достижению решения, приемлемого для обеих сторон — Украины и России. Только Песков сказал, что тема содержания возможной «дорожной карты» не должна обсуждаться публично.

ТСН.ua уже писал, что Виткофф и Кушнер приезжали в Киев с новыми идеями, которые могли бы быть полезными для завершения войны и до сих пор не сработали. Правда, сам Кушнер также признал, что достичь прорыва к зиме, а в этом удивительно заинтересованный Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября, вряд ли удастся. При этом Рубио отметил, что к этим «новым идеям» как в Москве, так и в Киеве прослеживалась «общая открытость».

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В то же время, несмотря на общую положительную оценку визита Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев, звучащий от разных американских должностных лиц, Financial Times вышла со статьей о возможной замене переговорщиков с Кремлем на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который уже тайно посетил Москву в конце августа и в течении августа. По информации издания, о возможной замене американцы уже сообщили европейским союзникам, которые с восторгом восприняли эту новость, потому что за 1,5 года дипломатические усилия США так и не принесли результата.

В Белом доме опровергли информацию о возможной замене Уиткоффа и Кушнера на Рэтклиффа. Однако в другой статье Financial Times справедливо отмечает, что все это время американские спецпосланники пытались по ошибке продать Путину перспективу огромной послевоенной прибыли от бизнеса и торговли с США. В прошлом году, в разгар активной американской дипломатии, в публичном пространстве даже фигурировала цифра в $12 трлн — оценка будущего сотрудничества Америки и России после войны. Однако это ошибочный подход. FT справедливо отмечает, что состояние Путина гораздо больше, чем у Виткоффа, Кушнера или даже самого Трампа.

Энергетика и экспорт: есть ли шанс и временное перемирие

В статье для The Washington Post Джон Болтон, советник по нацбезопасности Трампа во время его первого президентского срока, а сейчас его ожесточенный критик, отмечает, что безответственная дипломатия может нанести больше вреда, чем пользы. В то время как Виткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве, на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт победила пророссийская «Альтернатива для Германии» (AfD), последовательно выступающая за прекращение помощи Украины и возобновление дружбы с Россией. В следующем году во Франции на президентских выборах может победить Марин Ле Пен — давняя подруга Путина, имеющая схожие с AfD взгляды.

«Это может укрепить уверенность Путина, что он все еще имеет политическое влияние на Трампа, и что ЕС шатается, поскольку конфликт приближается к потенциально долгой зиме разрушений на поле боя и глубоко внутри Украины и России», — считает Джон Болтон.

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Однако ни Трамп, ни его администрация этого не понимают. Напротив, президент США в своей соцсети Truth Social поздравил AfD с победой. После этого Фридрих Мерц даже упразднил телефонный разговор с Трампом. Позже канцлер Германии заявил, что не видит признаков готовности Путина к серьезным переговорам по завершению войны. В то время как американский президент продолжает настаивать, что соответствующего соглашения нет, потому что «Путин и Зеленский ненавидят друг друга».

Правда, как пишет Bloomberg, как европейские, так и американские чиновники уверены, что Россия будет продолжать войну против Украины и в следующем году. Виткофф и Кушнер не добились существенного прогресса на переговорах в Москве. По информации издания, в течение следующих шести месяцев Путин усилит удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины, чтобы попытаться сделать жизнь гражданского населения невыносимой, а также гибридные атаки и попытки политического вмешательства в Европе, чтобы подорвать поддержку Киева.

К переговорам украинского руководства с Виткоффом и Кушнером в Киеве также присоединялись советники по вопросам нацбезопасности Германии, Франции и Британии. По информации Politico, основное внимание уделялось далеко не мирному соглашению, а тому, как Украине пережить зиму. Находясь с визитом в Канаде, на днях Владимир Зеленский заявил, что будет поднимать вопросы энергетической и продовольственной безопасности во время встречи с Дональдом Трампом в конце сентября (вероятно, эта встреча состоится в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке).

«Когда мы говорим о том, каких результатов можно добиться, как подготовиться к трехсторонней встрече (США-Украина-Россия — Ред.), все партнеры в мире поднимают тему зерна и сельскохозяйственной продукции, экспорт которых Россия начала блокировать в Черном море. Мы отреагировали и приняли аналогичные меры. Но мы должны реагировать, иначе Россия никогда не прекратит эту войну», — сказал президент Зеленский.

В другой статье Politico приводит слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого: если черноморский путь останется заблокированным, по меньшей мере 30 млн тонн с/х продукции более чем на $10 млрд не пойдут на экспорт, что может привести к снижению украинского ВВП до 5%. А по словам министра финансов Сергея Марченко, «мы дошли до предела» — из-за ограниченной ликвидности все расходы, не относящиеся к обороне и социальной сфере, уже перенесли на декабрь.

Недавно The New York Times отмечала бюджетный разрыв Украины на $27 млрд. Сейчас европейские партнеры, являющиеся основным финансовым и военным донором Киева, пытаются понять, почему возник такой большой дефицит, ставя при этом под сомнение эффективность расходования средств. К тому же еще не понятны негативные последствия российских ударов по украинским бизнесам, которые будут иметь пролонгированный эффект.

Это не значит, что у России с экономикой все так хорошо, особенно на фоне дальнобойных украинских ударов. ТСН.ua уже писал, что с начала 2026 года цены на бензин в РФ выросли на 19%. В августе переработка нефти русскими НПЗ свалилась на 30%. Морской экспорт российской сырой нефти из портов Черного моря снизился более чем на 60%. Экспорт российской пшеницы в августе упал более чем на 50% год — до самого низкого с 2010 года уровня. А уничтожение логистических центров российских маркетплейсов привело к убыткам более чем на $20 млрд. Поэтому, учитывая это, Путин также может быть заинтересован в установлении режима прекращения огня, по крайней мере, до промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября.

Дата публикации 07:35, 11.09.26 Количество просмотров 19 Ночная атака на Россию: под ударом оказался порт Каспийска

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