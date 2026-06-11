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- Украина
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План мира для Украины: дипломат объяснил, почему одного договора будет недостаточно
Для обеспечения прочного мира требуется не один документ, а комплекс соглашений, охватывающих различные аспекты безопасности и политики.
Завершение войны в Украине невозможно обеспечить одним всеобъемлющим мирным договором. Для достижения устойчивого мира необходима сложная система взаимосвязанных договоренностей между Украиной, Россией, Европейским союзом, НАТО и США.
Такое мнение высказал бывший британский дипломат и эксперт Квинсийского института Иан Прауд в своей колонке для издания Responsible Statecraft.
Прауд подчеркивает, что европейским лидерам следует отказаться от «повторяющихся саммитов» и перейти к реальному переговорному процессу с участием всех ключевых сторон, включая Россию, в формате, подобном Хельсинкской конференции.
Он считает, что для обеспечения прочного мира требуется не один документ, а комплекс соглашений, охватывающих различные аспекты безопасности и политики.
Комментируя заявления бывшего американского дипломата Дэна Фрида, Прауд отмечает, что тезис о том, что Россия якобы может просто завершить войну без переговоров, лишь затрудняет достижение мира. Он считает, что подобная логика, заложенная в политику санкций, фактически отсрочила возможность достижения договоренностей еще со времен Минских соглашений.
Мир как система отдельных соглашений
Автор подчеркивает, что «единого мирного соглашения» для Украины в реальном плане не существует. Вместо этого необходимо одновременно согласовать как минимум четыре ключевых блока:
двустороннее соглашение между Украиной и Россией по вопросам территорий, безопасности и гуманитарных вопросов;
дорожную карту вступления Украины в ЕС с определенными условиями и этапами;
отдельное соглашение между Россией и Европой о будущих отношениях и санкционной политике;
договоренности в рамках НАТО о гарантиях безопасности и будущем членстве Украины.
Перспектива длительных переговоров
Прауд отмечает, что эти процессы настолько сложны, что потребуют отдельных переговорных форматов и длительных консультаций. Он также подчеркивает, что вопрос безопасности Украины невозможно отделить от более широкой архитектуры европейской безопасности.
По мнению автора, нынешний дипломатический процесс является недостаточным и фрагментированным. Он призывает к проведению масштабной международной конференции, которая могла бы стать аналогом Хельсинкского процесса 1975 года и объединить все стороны для формирования новой системы безопасности в Европе.
В то же время Прауд признает, что политическая воля к такому формату пока выглядит ограниченной, и поэтому не стоит ожидать быстрого прогресса в переговорах.
Напомним, ранее издание Politico отметило, что война в Украине длится дольше, чем Первая мировая, а мирный договор пока «недостижим», несмотря на попытки Европы положить конец боевым действиям.