План мира для Украины: дипломат объяснил, почему одного договора будет недостаточно

Война в Украине / © ТСН.ua

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Завершение войны в Украине невозможно обеспечить одним всеобъемлющим мирным договором. Для достижения устойчивого мира необходима сложная система взаимосвязанных договоренностей между Украиной, Россией, Европейским союзом, НАТО и США.

Такое мнение высказал бывший британский дипломат и эксперт Квинсийского института Иан Прауд в своей колонке для издания Responsible Statecraft.

Прауд подчеркивает, что европейским лидерам следует отказаться от «повторяющихся саммитов» и перейти к реальному переговорному процессу с участием всех ключевых сторон, включая Россию, в формате, подобном Хельсинкской конференции.

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Он считает, что для обеспечения прочного мира требуется не один документ, а комплекс соглашений, охватывающих различные аспекты безопасности и политики.

Комментируя заявления бывшего американского дипломата Дэна Фрида, Прауд отмечает, что тезис о том, что Россия якобы может просто завершить войну без переговоров, лишь затрудняет достижение мира. Он считает, что подобная логика, заложенная в политику санкций, фактически отсрочила возможность достижения договоренностей еще со времен Минских соглашений.

Мир как система отдельных соглашений

Автор подчеркивает, что «единого мирного соглашения» для Украины в реальном плане не существует. Вместо этого необходимо одновременно согласовать как минимум четыре ключевых блока:

двустороннее соглашение между Украиной и Россией по вопросам территорий, безопасности и гуманитарных вопросов;

дорожную карту вступления Украины в ЕС с определенными условиями и этапами;

отдельное соглашение между Россией и Европой о будущих отношениях и санкционной политике;

договоренности в рамках НАТО о гарантиях безопасности и будущем членстве Украины.

Перспектива длительных переговоров

Прауд отмечает, что эти процессы настолько сложны, что потребуют отдельных переговорных форматов и длительных консультаций. Он также подчеркивает, что вопрос безопасности Украины невозможно отделить от более широкой архитектуры европейской безопасности.

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По мнению автора, нынешний дипломатический процесс является недостаточным и фрагментированным. Он призывает к проведению масштабной международной конференции, которая могла бы стать аналогом Хельсинкского процесса 1975 года и объединить все стороны для формирования новой системы безопасности в Европе.

В то же время Прауд признает, что политическая воля к такому формату пока выглядит ограниченной, и поэтому не стоит ожидать быстрого прогресса в переговорах.

Напомним, ранее издание Politico отметило, что война в Украине длится дольше, чем Первая мировая, а мирный договор пока «недостижим», несмотря на попытки Европы положить конец боевым действиям.

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