План окончания войны и неотвратимое наказание Путина: главное из интервью Зеленского NBC News

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью американскому телеканалу NBC News, в котором рассказал, как и для чего готовилась операция в Курской области РФ, о плане победы Украины, с которым он ознакомит президента США Джо Байдена, о предстоящем саммите мира, на котором могут быть представители России, а также о неизбежном наказании Путина в соответствии с нормами международного права.

ТСН.ua собрал главные тезисы разговора украинского президента с американским журналистом.

О ударе по Полтаве

Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Полтаву, которую российские войска совершили 3 сентября – в день, когда записывалось интервью.

"Это был ракетный удар. Просчитанный удар. Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище", – сообщил президент.

Он добавил, что многие были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище.

"Люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось уберечь себя", — добавил глава государства.

О мобилизации в Украине

Зеленский ответил на вопросы журналиста, как он оценивает успехи с мобилизацией в Украине.

"Мобилизация идет согласно плану и расчетам главкома и Генерального штаба. Сегодня это идет четко по плану", – сказал президент.

Об операции в Курской области

Президент Зеленский сказал, что не информировал администрацию президента США Джо Байдена о планах приступить к операции в Курской области России.

“Этот вопрос не недоверия. Мы не информировали очень много институтов в нашем государстве, внутри. Понимаете, это война, и утечка информации – постоянная. И она может быть не от человека, она может быть по средствам связи, по любым планам, иногда – в закрытых штабах", – объяснил глава государства.

По этому поводу он отметил, что у Украины "были проблемы перед южной операцией" более года назад, когда все знали о подготовке этой операции.

“Я сократил максимально круг людей, знавших об этой операции. Потому это было очень неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно", – отметил президент.

Зеленский также заявил, что Украина удерживает ту часть Курской области, которую и планировала удержать.

"Это такая буферная зона, но не на нашей территории, а на их. Мы показываем их обществу, что это не игрушки... Если они принесли нам войну, мы будем возвращать ее на их территорию", — подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что во время боев в Курской области удалось пополнить обменный фонд, взяв в плен более 600 российских солдат.

О плане победы Украины

Операцию ВСУ в Курской области Владимир Зеленский назвал частью плана победы в войне, подробности которого он сообщит в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Обо всех деталях я буду говорить с президентом Байденом", — подчеркнул он.

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Президент подчеркнул, что Украина хочет окончания войны и его план победы направлен на то, чтобы вынудить Россию это сделать.

“Заставить их понять, что это глупо – то, что они натворили. Заставить их принять Устав ООН, принять правила мира. Вот на что направлен мой план”, — сообщил Зеленский.

При этом он отметил, что его план также направлен на усиление страны.

О втором Саммите мира

Зеленский сообщил, что детальный план завершения войны Украина подготовит ко второму Саммиту мира, где обязательно должны присутствовать представители России.

По его словам, этот план подготовят вместе с партнерами, поддержавшими коммюнике первого Саммита.

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"Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", — сказал Зеленский.

Он отметил, что на втором Саммите мира должны быть представители РФ, ведь завершить войну по дипломатическому пути без России "очень сложно".

"Все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, подготовим план и позовем их", — сказал Зеленский.

О наказании Путина

Владимир Зеленский также прокомментировал визит Путина в Монголию, ратифицировавшую Римский устав, но не выполнившую ордер Международного уголовного суда по аресту российского президента.

“Они [монгольские власти] Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии демонстрируется сегодня к убийце, а не к международному праву. К войне, а не к миру”, — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент добавил, что даже тогда, когда несколько стран в мире не уважают международное право, это не означает, что тот или иной человек не будет привлечен к ответственности.

Напомним, президент Владимир Зеленский приедет в Германию, чтобы лично принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Глава государства попросит западных партнеров о передаче ракет большой дальности и дополнительных систем ПВО.

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