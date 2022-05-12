"План остается актуальным": Труханов рассказал, как россияне пытались захватить Одессу

Российские оккупанты пытались окружить, а затем захватить Одессу с начала войны.
За последнее время возросло количество ракетных ударов по городу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, уверен мэр Одессы Геннадий Труханов.
Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу, сообщает "Одесса. Официально".
"Их флот неоднократно подходил к нашим берегам. Они продвигались на Николаев, но их остановили. Затем на Вознесенск – снова остановили. То есть фактически тот план, который у них был с первого дня войны, остается сегодня актуальным", – сообщил Геннадий Труханов.
Как сообщалось, российские оккупанты в среду, 11 мая, выпустили ракету в сторону Одесской области. К счастью, ее сбила украинская противовоздушная оборона.
Напомним, по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Республики Беларусь от 24 февраля. В основном оккупанты использовали ракеты "Искандер" и "Точка-У", крылатые и баллистические ракеты.
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