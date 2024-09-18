План победы уже готов полностью: Зеленский ответил, согласится ли на замораживание войны

Зеленский выступает против любой заморозки войны, потому что это "перенесет российскую агрессию на другой этап".

Вечером, 18 сентября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Удары по территории РФ

Прежде всего, Зеленский прокомментировал успешный удар по российскому арсеналу в Торопце (Тверская область, РФ).

"Прежде всего я хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую, дальнобойность. Очень важный результат есть за минувшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто вовлечен. Такая вдохновляющая точность. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций – спасибо", – сказал глава государства.

Ситуация на фронте

"Сегодня были два доклада Главкома – сначала продолжался доклад по всем направлениям наших действий. Нашей обороне, нашим наступательным шагам", – отметил президент.

Генерал Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области и реакции украинских сил на это. Зеленский похвалил украинские подразделения Курщины.

"Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов", – говорит глава государства.

Кроме того, он заверил, что власти и военное командование обращают максимальное внимание на направления в Харьковской и Донецкой областях.

"Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", – сказал Зеленский.

Деньги на оборону

Сегодня президент говорил с министром финансов Украины и секретарем СНБО по поводу средств на оборону.

"Много сегодня было работы с нашей командой международников – мы готовим встречи с партнерами, переговоры. Приоритет – не только реализовать все, о чем мы уже договорились и пока тормозится на этапе логистики, но и более стратегические вещи. У нас есть четкие задачи по комплектации бригад – это техника, это обучение. До сих пор еще не полностью выполнены все обещания по ПВО, которые звучали в рамках саммита в Вашингтоне. И это важно – именно сейчас, именно в начале осени, иметь больше результатов для воздушного щита", – рассказал Зеленский.

План победы готов

Также президент Зеленский сообщил, что уже полностью подготовлен План победы – все пункты, ключевые акценты, необходимые приложения с деталями Плана. Отметим, что 16 сентября президент говорил о том, что план победы Украины готов на 90%.

"Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы", – подытожил он.

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"Такая вдохновляющая точность"! Обращение Зеленского после МАСШТАБНОГО УДАРА по РФ

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