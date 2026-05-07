План Путина не сработал: пять причин, почему Россия теряет преимущество в войне

Несмотря на стагнацию фронта и внутренние проблемы Кремля, ключевым вызовом Украины остается дефицит систем ПВО и баллистические удары по энергетике.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российская армия

Российская армия / © Associated Press

Несмотря на распространенное в 2025 году убеждение, что время играет на стороне Кремля, начало 2026 демонстрирует обратную тенденцию. Россия сталкивается с военным тупиком, экономическим кризисом и внешнеполитическими неудачами.

Издание NZZ выделило пять ключевых факторов, свидетельствующих об ослаблении позиций Москвы, хотя и предупреждает: судьба войны еще не решена.

1. Провал весеннего наступления

После захвата Покровска и Северска в конце 2025 г. ожидалось, что весной 2026-го РФ начнет штурм последних частей Донецкой области. Однако большое наступление так и не началось. Фронт почти не двигается, а на юго-востоке (Днепропетровское направление) украинцы даже проводят успешные контратаки. Захват Краматорска и Славянская в 2026 году пока выглядит невозможным.

2. Технологический прорыв в дронах

Украина ликвидировала критическое отставание в дронах средней дальности (30–200 км). Ранее Россия доминировала в ударах по тыловой логистике, но теперь собственное производство Украины позволяет системно уничтожать российскую ПВО и склады. В марте зафиксировано 288 ударов по оккупированным территориям — это втрое больше полугода назад.

3. Кризис человеческих ресурсов

По данным экспертов и анализу некрологов, Россия теряет больше солдат, чем успевает рекрутировать.

  • Статистика смертности Только за первый квартал 2026 года зафиксировано около 25 000 смертей (на основе выплат компенсаций).

  • Падение темпов мобилизации Несмотря на огромные бонусы, количество новых контрактников упало на 20% по сравнению с прошлым годом. Украина изменила тактику, минимизируя присутствие пехоты на «нули» и полагаясь на камикадзе-дроны.

4. Провал внешнеполитического расчета Путина

Кремль надеялся, что Дональд Трамп принудит Киев к капитуляции. Однако Украина существенно снизила зависимость от США:

  • Европа увеличила объемы помощи (в том числе кредит ЕС на 90 млрд евро).

  • Украина стала «оборонительным хабом», самостоятельно производя многие виды вооружения. В то же время, РФ теряет союзников: влияние Москвы падает в Сирии, Армении и даже Венгрии.

5. Внутреннее «брожение» в России

Экономический кризис наконец-то охватил не только гражданский сектор, но и всю экономику РФ. Доверие к Путину (по данным провластного ВЦИОМ) упало с 78% до 71% за два месяца — это самое резкое падение за годы. Ограничение интернета и давление на Telegram вызывают массовое недовольство населения, уставшее от войны, продолжающейся уже дольше Второй мировой.

Почему это еще не конец?

NZZ предостерегает от недооценки врага. Россия все еще имеет «козыри»:

  • Нефтяные доходы: Благодаря кризису в Иране РФ получает миллиардные сверхприбыли.

  • Дефицит ПВО в Украине: Острая нехватка ракет к системам Patriot делает украинскую энергетику и заводы уязвимыми для баллистических атак.

  • Непредсказуемость: Война остается динамичной — от новых волн мобилизации в РФ до политических изменений в ЕС.

Утверждение о том, что у Украины «нет карт на руках», оказалось ложным. Напротив, именно России сейчас не хватает стратегии для достижения своих целей, а миф о неизбежном крахе ВСУ под давлением Москвы окончательно развеялся.

Напомним, Россия перебрасывает системы ПВО из регионов в Москву накануне парада. В Украине заявляют, что это говорит о страхе Кремля за столицу, а также открывает новые возможности для дальнобойных ударов.

