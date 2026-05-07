План Путина не сработал: пять причин, почему Россия теряет преимущество в войне

Российская армия / © Associated Press

Реклама

Несмотря на распространенное в 2025 году убеждение, что время играет на стороне Кремля, начало 2026 демонстрирует обратную тенденцию. Россия сталкивается с военным тупиком, экономическим кризисом и внешнеполитическими неудачами.

Издание NZZ выделило пять ключевых факторов, свидетельствующих об ослаблении позиций Москвы, хотя и предупреждает: судьба войны еще не решена.

1. Провал весеннего наступления

После захвата Покровска и Северска в конце 2025 г. ожидалось, что весной 2026-го РФ начнет штурм последних частей Донецкой области. Однако большое наступление так и не началось. Фронт почти не двигается, а на юго-востоке (Днепропетровское направление) украинцы даже проводят успешные контратаки. Захват Краматорска и Славянская в 2026 году пока выглядит невозможным.

Реклама

2. Технологический прорыв в дронах

Украина ликвидировала критическое отставание в дронах средней дальности (30–200 км). Ранее Россия доминировала в ударах по тыловой логистике, но теперь собственное производство Украины позволяет системно уничтожать российскую ПВО и склады. В марте зафиксировано 288 ударов по оккупированным территориям — это втрое больше полугода назад.

3. Кризис человеческих ресурсов

По данным экспертов и анализу некрологов, Россия теряет больше солдат, чем успевает рекрутировать.

Статистика смертности Только за первый квартал 2026 года зафиксировано около 25 000 смертей (на основе выплат компенсаций).

Падение темпов мобилизации Несмотря на огромные бонусы, количество новых контрактников упало на 20% по сравнению с прошлым годом. Украина изменила тактику, минимизируя присутствие пехоты на «нули» и полагаясь на камикадзе-дроны.

4. Провал внешнеполитического расчета Путина

Кремль надеялся, что Дональд Трамп принудит Киев к капитуляции. Однако Украина существенно снизила зависимость от США:

Европа увеличила объемы помощи (в том числе кредит ЕС на 90 млрд евро).

Украина стала «оборонительным хабом», самостоятельно производя многие виды вооружения. В то же время, РФ теряет союзников: влияние Москвы падает в Сирии, Армении и даже Венгрии.

5. Внутреннее «брожение» в России

Экономический кризис наконец-то охватил не только гражданский сектор, но и всю экономику РФ. Доверие к Путину (по данным провластного ВЦИОМ) упало с 78% до 71% за два месяца — это самое резкое падение за годы. Ограничение интернета и давление на Telegram вызывают массовое недовольство населения, уставшее от войны, продолжающейся уже дольше Второй мировой.

Реклама

Почему это еще не конец?

NZZ предостерегает от недооценки врага. Россия все еще имеет «козыри»:

Нефтяные доходы: Благодаря кризису в Иране РФ получает миллиардные сверхприбыли.

Дефицит ПВО в Украине: Острая нехватка ракет к системам Patriot делает украинскую энергетику и заводы уязвимыми для баллистических атак.

Непредсказуемость: Война остается динамичной — от новых волн мобилизации в РФ до политических изменений в ЕС.

Утверждение о том, что у Украины «нет карт на руках», оказалось ложным. Напротив, именно России сейчас не хватает стратегии для достижения своих целей, а миф о неизбежном крахе ВСУ под давлением Москвы окончательно развеялся.

Напомним, Россия перебрасывает системы ПВО из регионов в Москву накануне парада. В Украине заявляют, что это говорит о страхе Кремля за столицу, а также открывает новые возможности для дальнобойных ударов.

Новости партнеров