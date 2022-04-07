Что делать в апреле на огороде: какие сельскохозяйственные культуры высаживать в открытый грунт

Что делать в апреле на огороде: какие сельскохозяйственные культуры высаживать в открытый грунт

Апрель традиционно месяц дачно-полевых работ. Вот вот потеплеет и нужно активно поработать для нового урожая. ТСН.ua рассказывает, что лучше сажать на рассаду, какие культуры лучше высаживать в апреле, ведь сейчас этот вопрос актуальнее, чем в любое другое время года.

С наступлением тепла в апреле дачники открывают сезон работ на огороде. Именно этот месяц дарит первые ростки весеннего и дачного удовольствия – уже в апреле можно насладиться первыми тепличными лучком, огурцами, редисом и цветами.

Советуем составить план работ на апрель, чтобы не потеряться во множестве дел и иметь четкое понимание в голове, что делать на огороде и что сажать с наступлением тепла.

Чтобы подготовить участок для весенних работ, необходимо:

Подготовить и обработать участок под будущие посевы, удалить с территории весь мусор, листья, растительные остатки.

Провести профилактику от болезней и вредителей. Если есть теплицы и парники, то обработать их бордоской жидкостью, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Перекопать почву, внести удобрения, почву в приствольных участках деревьев и кустов разрыхлить. Перекапывать почву, вносить удобрения можно, когда ночная температура поднимется выше 0 градусов.

Обрезка и прививка деревьев и кустов в апреле

Обрезать и прививать деревья и кусты можно при условии, что ночная температура выше 0 °C, а среднедневная составляет + 5 °C. Закончить эти работы нужно до появления бутонов. В первую очередь обрезают морозостойкие деревья, затем кусты и, самое позднее – теплолюбивые растения. Желательно обработать поврежденные участки растений пятипроцентным медным купоросом. Также нужно удалить поврежденные вредителями, слабые ветви, а также ветви старшие 4 лет.

Не забудьте посадить в апреле кусты

Саженцы в апреле хорошо принимаются и к осени имеют время, чтобы адаптироваться на месте посадки. Лучше всего для посадки брать однолетние или двухлетние саженцы. После посадки саженцы следует хорошо полить и мульчировать. Для апрельской пересадки хорошо подойдут малина, крыжовник, смородина и красная смородина. Именно апрельская прохлада удержит в саженцах необходимую влагу и убережет растение от ускоренного роста.

Что сажать в апреле в открытый грунт

Рассаду, которая находилась в квартире, нужно готовить к высадке, а для этого закалять – выносить на свежий воздух в теплую погоду.

Растения, которые можно высаживать в открытую почву в апреле

Раньше можно посеять горох, он не боится прохладной погоды и заморозков.

Морковь – знайте, что апрель и начало мая – хороший период для ее посева. Однако, учтите, что для роста моркови важен температурный режим, составляющий плюс-минус 15 градусов.

В это время года традиционно высаживают в открытую почву редис, зелень и салат. Для более быстрого роста, сначала их можно высадить в теплице или под пленку.

Семена томатов можно посеять в теплицу, или сразу в открытый грунт, для этого предварительно накрыв их пленкой на дугах. В тёплые дни пленки можно снимать, а в мае совсем убрать.

В апреле сажают картофель. Перед посадкой картофель желательно прорастить в теплом и хорошо освещенном помещении.

Закаленную рассаду капусты – брюссельской, пекинской, цветной, белокочанной, брокколи, кольраби можно высаживать на огороде во второй половине апреля. А если похолодает, капусту накрыть пленкой.

Уместно в апреле сеять в открытую почву тыквы, кабачки, патиссоны. Перед посадкой в ​​открытую почву семена нужно хорошо намочить.

Какие цветы высаживать в апреле

многолетники ирисы, флоксы, пионы, хризантемы,

пророщенные в теплице клубни бегонии, георгины,

такие однолетники как душистый горошек, бархатцы, календула, львиный зев.

Розы нужно освободить от укрытия, обрезать, разрыхлить почву вокруг куста. Для защиты от вредителей и болезней опрыскать трехпроцентным раствором медного купороса, подкормить розы минеральными удобрениями и органикой.

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