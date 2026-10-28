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Трехсторонние переговоры США-Украина-Россия предварительно запланированы на 4 ноября в Абу-Даби. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск. Хотя ни американская, ни украинская сторона еще официально не подтвердили эту дату. А в Кремле говорили, что готовы встретиться после 4 ноября. То есть, уже после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда станет понятно, потеряли республиканцы большинство в одной или сразу в двух палатах.

Если демократы получат полный контроль над Конгрессом, Дональд Трамп превратится в «хромую утку» и предстанет перед многочисленными расследованиями. По его словам, ему даже угрожает еще один импичмент. Путин, будучи уверенным, что время на его стороне, это прекрасно понимает. Потому и не дал согласие на возобновление трехсторонних переговоров до выборов в США, которые уже сняли санкции с российского дизеля и пригласили кремлевского военного преступника на саммит G20 в Майами в середине декабря.

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Владимир Зеленский отмечает важность проведения трехсторонней встречи до возможного саммита Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае на саммите АТЭС в середине ноября, который уже окрестили «Ялтой-2» по новому переделу мира. В то же время, президент США утверждает, что вскоре состоится встреча «с Зеленским и Путиным, и будет достигнут значительный прогресс». При этом из заявления Трампа не ясно, будет ли это личная встреча Зеленского и Путина, на чем давно и последовательно настаивает украинский президент, или встреча Трампа отдельно с Зеленским и Путиным.

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Так чего же ждать от возобновления трехстороннего формата переговоров? Чем завершился звонок европейских лидеров с Путиным? И как все может измениться после выборов в Конгресс 3 ноября? Читайте в материале ТСН.ua.

Звонок Путину: несогласованная самодеятельность

В среду, 28 октября, находясь с визитом в Нидерланды, Владимир Зеленский выразил надежду, что первая с февраля этого года встреча в трехстороннем формате с россиянами может состояться между 6 и 10 ноября. То есть даже не 4 ноября, как об этом сказал Дональд Туск. Что свидетельствует о том, что в Кремле могут намеренно отодвигать дату переговоров, чтобы отменить их в последний момент в зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс США.

Заявление польского премьера прозвучало во вторник, 27 октября, сразу после телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере с Путиным. Звонок состоялся по запросу европейцев и, по словам украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, был скоординирован с Украиной. Путину передали сигналы от Зеленского по поводу немедленного прекращения огня и личной встречи.

«Россия связывает вопросы территорий с окончанием войны и гарантиями безопасности и возможными форматами этих гарантий. Наши партнеры не могли идти глубоко в вопрос территорий, потому что знают, что это для нас красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого иного полномочий нет», — рассказал Зеленский во время встречи с украинскими журналистами.

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Наиболее реальной площадкой встречи Зеленского с Путиным, вместе с Трампом, является саммит G20 в Майами в середине декабря. Тем не менее, глава Кремля сознательно отказывается от встречи с украинским президентом еще со времен парижского саммита в декабре 2019 года. Даже с европейскими лидерами Путин не желает говорить. А телефонный разговор со Стуббом и Стере, по информации Financial Times, превратил в полуторачасовую историческую лекцию о «первопричинах конфликта». Вопрос о прекращении огня, как отмечает FT, почти не обсуждался.

Как пишет ряд европейских изданий, в частности The Telegraph и Bild, звонок Стубба и Стере в Путин привел к расколу в Европе и конфликту внутри НАТО. В частности, премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что относится к этой инициативе Финляндии и Норвегии, которая не была ни с кем согласована, очень скептически.

«Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой. Ни учитывая продолжающуюся ежедневно гибридную войну, ни на Украину, где ежедневно совершаются ожесточенные и агрессивные атаки. Я считаю, что нам нужно сохранять единство Европы, а не действовать в одиночку», — считает Фредериксен.

Разрушение санкций: дальнейшие уступки Путину

В среду, 28 октября, Россия в очередной раз продемонстрировала, что серьезно говорить с европейцами не собирается. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что европейская сторона не будет участвовать в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

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«Они могут туда попасть, если купят билеты, но никто не собирается приглашать их за стол переговоров», — добавил Ушаков.

Еще более хамское поведение Москвы понятно — после дизельной сделки администрация Трампа открыта на стороне России. По мнению польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, США избрали стратегию прекращения войны любой ценой, чтобы вернуться к экономическому сотрудничеству с РФ. Однако, по его словам, любую войну можно завершить капитуляцией, так что условия имеют значение.

«Американские переговорщики ошибаются, считая, что эта война только на территории. Они думают, что если Украина просто отдаст эти два последних города в Донбассе, Путин сможет сохранить лицо и война закончится. Возможно, наступит какое-нибудь перемирие. Но Советский Союз без Украины — это Россия без статуса великого государства. Чтобы быть глобальной сверхдержавой, России нужна Украина», — сказал в интервью CNN Сикорский.

Действительно, в последнее время в своих публичных заявлениях госсекретарь Марко Рубио неоднократно отмечал, что эта война — о Донбассе — касается одного региона Украины. То есть он сознательно вводит американскую общественность в заблуждение, подводя к тому, что Украине просто нужно согласиться на территориальные уступки и война закончится. При этом Рубио не упоминает ни о незаконно записанных Путиным в российскую конституцию четырех украинских областях, среди которых не только Донецкая и Луганская, ни о требовании Кремля к США и НАТО отойти к границам 1997 года.

«Эту войну не удастся решить военным путем. Она может совершиться только дипломатически. По сути речь идет об 11% одной части этой страны (Украины — Ред.), которую Россия хочет получить, но не может захватить военным путем, а Украина не желает отдавать. И у Украины есть веские причины не делать этого — это вопрос суверенитета и его долгосрочной безопасности», — отмечает Марко Рубио.

Более того, американские СМИ сообщают, что администрация Трампа хочет пойти на еще большие уступки Путину. Так, по информации The New York Times, США рассматривают возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций, возглавляемого Дмитрием. Не зря именно он является главным представителем Кремля на переговорах с Виткоффом.

Также, как отмечает Financial Times, после окончания войны против Украины США предлагают России возвращение американских компаний на ее нефтяной рынок, а также совместные поставки российских энергоресурсов в Европу (после вхождения в такие проекты американских компаний).

«Покупать российские энергоресурсы очень тупая идея», — коротко ответил на такое предложение премьер Нидерландов Роб Еттен.

Дата публикации 18:02, 27.10.26 Количество просмотров 43 Скандал в Европе из-за звонка Путину! Почему Дания возмущена, а Зеленский знал о переговорах?

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