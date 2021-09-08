План убийств, череп с кровью и фотография отца с выколотыми глазами: что обнаружили в квартире полтавской девушки-стрелка

План убийств, череп с кровью и фотография отца с выколотыми глазами: что обнаружили в квартире полтавской девушки-стрелка

Также нашли личный дневник, в котором наперед расписан весь сентябрь.

В комнате Таисии Петровой — девушки, два дня назад открыла стрельбу из арбалета в полтавской школе №11, обнаружили жуткие находки. Кроме того, правоохранители изъяли телефон девушки.

Об этом со ссылкой на очевидицу, которая попросила не называть ее имени, сообщает "Полтавская волна".

Так, в углу комнаты, говорит очевидица, висел череп со следами засохшей крови. Кроме того, в комнате девушки-стрелка обнаружили ее личный дневник, в котором наперед расписан весь сентябрь.

Кроме убийства учителей, необходимость которых ей приснилась, девушка собиралась осуществить еще ряд нападений, а 22 сентября планировала поджечь собственный дом. Также отмечается, что еще одно убийство у девушки было запланировано еще на 28 августа. Пока неясно, удалось ли ей его реализовать.

Кроме того, правоохранители изъяли телефон девушки, в котором среди прочего содержались фотографии расчлененных животных.

Также, по словам очевидицы, на одной из стен также висела фотография отца девушки. Она была изуродована графическими символами, похожими на иероглифы. Глаза на фотографии — выколоты.

Напомним:

В Полтаве суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая стреляла из арбалета в педагогов. Ее поместили под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Во время заседания девушка раскаялась и захотела вернуть время назад.

19-летней Таисии Петровой, которая стреляла из арбалета в педагогов. Ее поместили под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Во время заседания девушка раскаялась и захотела вернуть время назад. Девушку подозревают в двойном покушении на убийство. Все произошло два дня назад в одной из местных школ. Девушка с арбалетом в руках беспрепятственно зашла в здание. В заведении гостья выстрелил в двух педагогов. Одной попала в спину, а другой стрела прошила ладонь. Травмы не угрожали жизни, учителям оказали помощь и отпустили домой. Они чувствуют себя нормально.

Новости Украины: полтавский суд избрал меру пресечения стрелку из арбалета

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