Планировал подниматься на Говерлу: в Украине разыскивают пропавшего две недели назад француза

В Украине разыскивают гражданина Франции Чарльза Минарта, пропавшего в Ивано-Франковской области почти две недели назад. По данным волонтеров, мужчина планировал подняться на Говерлу.

Об этом сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация "SARVA".

Приметы пропавшего иностранца:

Возраст: 28 лет (1996 г.р.)

Рост: 175 см

Телосложение: Среднее

Волосы: Каштановые

Цвет глаз: Зеленые

Особые приметы: на туловище есть большие родимые пятна

Отмечается, что гражданин Франции скрылся в Ворохте 3 января 2024 года. Был одет в черную каракульную шапку, темно-синюю куртку, темные спортивные штаны и спортивную обувь. С собой был рюкзак красного цвета.

Напомним, в Николаевской области из проруби извлекли тело мужчины.

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