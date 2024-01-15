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Планировал подниматься на Говерлу: в Украине разыскивают пропавшего две недели назад француза

Планировал подниматься на Говерлу: в Украине разыскивают пропавшего две недели назад француза

Пропавший гражданин Франции Чарльза Минарт. ФОТО: SARVA/Фейсбук

Гражданин Франции исчез в Ворохте 3 января 2024 года.

В Украине разыскивают гражданина Франции Чарльза Минарта, пропавшего в Ивано-Франковской области почти две недели назад. По данным волонтеров, мужчина планировал подняться на Говерлу.

Об этом сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация "SARVA".

Приметы пропавшего иностранца:

  • Возраст: 28 лет (1996 г.р.)
  • Рост: 175 см
  • Телосложение: Среднее
  • Волосы: Каштановые
  • Цвет глаз: Зеленые
  • Особые приметы: на туловище есть большие родимые пятна

Отмечается, что гражданин Франции скрылся в Ворохте 3 января 2024 года. Был одет в черную каракульную шапку, темно-синюю куртку, темные спортивные штаны и спортивную обувь. С собой был рюкзак красного цвета.

Напомним, в Николаевской области из проруби извлекли тело мужчины.

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