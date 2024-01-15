Планировал подниматься на Говерлу: в Украине разыскивают пропавшего две недели назад француза

Гражданин Франции исчез в Ворохте 3 января 2024 года.
В Украине разыскивают гражданина Франции Чарльза Минарта, пропавшего в Ивано-Франковской области почти две недели назад. По данным волонтеров, мужчина планировал подняться на Говерлу.
Об этом сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация "SARVA".
Приметы пропавшего иностранца:
- Возраст: 28 лет (1996 г.р.)
- Рост: 175 см
- Телосложение: Среднее
- Волосы: Каштановые
- Цвет глаз: Зеленые
- Особые приметы: на туловище есть большие родимые пятна
Отмечается, что гражданин Франции скрылся в Ворохте 3 января 2024 года. Был одет в черную каракульную шапку, темно-синюю куртку, темные спортивные штаны и спортивную обувь. С собой был рюкзак красного цвета.
Напомним, в Николаевской области из проруби извлекли тело мужчины.
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