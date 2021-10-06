Планировал серию терактов: СБУ разоблачила агента российских спецслужб на Закарпатье

Среди других "задач" агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории Закарпатской области.

Завербован спецслужбами РФ агент планировал организовать серию терактов в приграничном районе Закарпатской области. В частности, участники подрывной деятельности по приказу агента российских спецслужб хотели поджечь Генконсульство соседней страны и планировали убийство общественного деятеля.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Встановили, организатором преступлений является уроженец Луганской области. Он был завербован спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Сейчас он скрывается на территории РФ.

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Так, по заданию своих "кураторов" агент планировал совершение поджогов зарубежной дипломатической учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья. Более того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тыс. долл.

Более того, среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

"СБУ направило материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника. Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины ", — говорится в сообщении СБУ.

Разоблачения правонарушений проводили сотрудники СБУ за процессуального руководства Закарпатской областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины

Напомним, СБУ задержала предателя, который руководил аэропортом в оккупированном Симферополе.

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