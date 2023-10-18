Планировал теракт в центре Киева: СБУ разоблачила засекреченного российского спецслужба

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и сообщила о подозрении российскому спецслужбу, планировавшему теракт в центре Киева 2014 года. Кроме того, он организовал "банки с медом" на блокпоста ВСУ вблизи Луганска в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По их данным, фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец" – кадровый сотрудник одной из самых засекреченных российских спецслужб – сил Специальных Операций Минобороны РФ. В начале антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины.

Установили, что Масленко действовал под руководством командующего Сил Спецопераций РФ Валерия Флюстикова и эксохранителя Путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российской игры.

"Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал ее выезд в столицу нашего государства", — говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года вблизи станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку из 3 кг тротила и электродетонатором.

Также организовал теракт в Станице Луганской

Кроме того, украинские спецслужбы установили причастность подразделения "Мексиканца" к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года. Для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка. Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое – были ранены. Со временем сотрудники Службы безопасности задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения.

По имеющимся данным, после начала полномасштабного вторжения России "Мексиканца" также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и находится на временно оккупированной части на востоке нашего государства.

В чем его подозревают

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Масленку о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства).

Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, местный житель Бахмута осужден за то, что сдавал России позиции ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.