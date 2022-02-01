Планировали купить дом: в Запорожье муж с женой продали родного ребенка

Суд отпустил горе-отца на свободу.

В Запорожье судили отца, который вместе с женой продал их общего ребенка. Родители в Интернете нашли женщину, которой за 7 тысяч долларов хотели отдать младенца.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья (название суда недекоммунизировано – ред.), сообщает ТСН.ua.

Родители хотели за 7 тысяч долларов продать ребенка

По данным суда, родители в апреле 2017 года решили продать своего тогда еще нерожденного младенца. Для этого они нашли в социальных сетях женщину, которая хотела усыновить ребенка и предложили ей купить у них ребенка. За ребенка родители просили 7 тысяч долларов. Для этого пара приехала из Киева в Запорожье, где мать родила ребенка и получив деньги, передала новорожденную женщине из соцсетей, однако правоохранители прекратили эти действия.

Мужчина на суде вину признал

На суде подозреваемый рассказал, что он якобы убеждал жену оставить ребенка. Однако женщина заявила, что якобы "младенец может иметь другой цвет кожи" и убедила его отдать ребенка. Муж утверждал, что о продаже ребенка он узнал за неделю до родов. Средства супругов планировали потратить на улучшение жилищных условий.

Женщина, которая хотела купить ребенка, обратилась в полицию

Женщина, которая согласилась "купить" младенца, рассказала, что она через социальные сети познакомилась с подозреваемым и его женой. Во время разговора мать младенца объяснила ей, что она готова продать ребенка за 7 тысяч долларов, поскольку супруги хотят купить дом. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о преступлении. Полиция задержала биологических родителей младенца после того, как заявительница передала подозреваемым деньги.

Женщина родила здоровую девочку

На суде акушер больницы в Запорожье, принимавший роды, рассказал, что к медикам обратилась беременная девушка. Она рассказала, что родом из Киева, но приехала к подруге. У женщины родилась здоровая девочка.

Приговор суда

Суд признал отца младенца виновным по ч. 3 ст. 149 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на три года испытательного. Относительно его супруги, то суд рассматривал дело во время другого заседания.

Напомним:

24-летную женщину и ее 23-летнего мужчину, которые в Запорожье продавали ребенка, задержала полиция.

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