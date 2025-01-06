Планировали массовый теракт среди военных в Киевской области: СБУ разоблачила агентов спецслужб РФ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине.

Об этом сообщила СБУ.

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По материалам следствия, самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца.

"При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что СВП взорвутся после того, как он выйдет из здания", — отмечают в СБУ.

СБУ задержала агентов РФ

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные планы и приняла комплекс мер, чтобы предотвратить теракт.

"Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри сил обороны, когда один "военный" подрывает других в знак протеста", — отмечают в ведомстве.

Правоохранители установили, что все 4 фигуранта действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ.

"Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму", – сообщили в Службе.

Еще один участник сети – 19-летний парень, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму из "начального тайника" в тайник, где их забрал 16-летний агент. Сам "начальный тайник" обустроили 2 жительницы Винницкой области. видеоинструкцией представителя спецслужб РФ совершили взрывное устройство и спрятали его в определенном месте.

СБУ задержала агентов РФ

"В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агенток изъято 1,5 кг взрывной смеси для изготовления самодельного средства поражения", – констатировали в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

Ранее на Закарпатье разоблачены два врача-офтальмолога одного из медучреждений области, которые за взятки от 6 тысяч долларов помогали уклончанам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности.

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