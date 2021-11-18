Планировали убить одного из министров Кабмина: глава МВД проведет срочный брифинг

Планировали убить одного из министров Кабмина: глава МВД проведет срочный брифинг

Полиция предотвратила покушение на одного из министров Украины.

В Украине планировали покушение на одного из министров Кабмина. В связи с этим состоится срочный брифинг Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших убийство чиновника.

Об этом сообщает прес-служба МВД.

"Сегодня, 18 ноября, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства", — говорится в сообщении МВД.

Мероприятие начнется в 17.30. Пока подробностей относительно события нет.

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