Планировали убить судью: в Черкасской области задержали "смотрящего" за Уманью и киллера

В Черкасской области правоохранители получили информацию о подготовке к убийству человека на территории Уманского района.

Как разоблачали киллера, рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе полиции.

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Полицейские установили объект преступления, устроителя, киллера и возможные мотивы. К организации убийства судьи одного из районных судов причастен так называемый "смотрящий" за Уманью, а в качестве киллера он привлек своего помощника. Среди мотивов, которые рассматривают правоохранители – профессиональная деятельность судьи.

Злоумышленники тщательно готовились к убийству: следили, изучали его распорядок дня, места, где чаще всего бывает, маршруты передвижения, приобрели оружие и гранаты. По указанию босса, киллер приобрел одежду, маску, перчатки, которые после убийства судьи должен был уничтожить.

Правоохранители 19 марта задержали "смотрящего" и его помощника-киллера. "Смотрящий" ранее был судим за вымогательство и разбой. У фигурантов изъяли оружие, в том числе пистолет и с глушителем, гранаты, бить, кастет, одежда, четыре кг каннабиса, долговые расписки от местных жителей около 50 тысяч долларов, почти 4 000 пачек сигарет и т.д.

Оба задержаны. В ближайшее время фигурантам будет сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Носение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Готовятся ходатайства в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что житель Черновцов заказал убийство нового любимого своей бывшей, но киллер сдал его полиции.

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