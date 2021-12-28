Планирование на год: популярные методы, доказавшие свою эффективность

Планировать нужно. Психологи уверяют: если планы не записаны куда-нибудь, этих планов вообще нет.

Завершается 2021 год. Пора подвести итоги последних 365 дней и перейти к следующему, гораздо более важному этапу – планированию приближающегося года. Многие люди игнорируют это действие, кто-то не может сформулировать собственные цели, а кто-то просто считает это пустой тратой времени.

Планировать нужно. Психологи уверяют: если планы не записаны куда-нибудь, этих планов вообще нет. Дело в том, что со временем человек что-то забывает, а без визуального отражения своих целей он еще и теряет мотивацию, энтузиазм, говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

Наличие плана – это еще и чувство спокойствия: у вас есть конечная цель и расписанные шаги, которые помогут ее достичь. Осталось просто соблюдать расписанный график, и все у вас сложится.

Лучший вариант – план, разработанный в электронном виде. Вы можете быстро и легко вносить изменения, а без корректив в течение года обойтись не удастся.

Рассмотрим популярные методы планирования на год, доказавшие свою эффективность.

Дробление

Очень простой, но очень полезный метод. Его суть состоит в разделении конечной цели на максимальное количество этапов.

Сначала определите свою главную задачу. Хорошо подумайте над тем, действительно ли вы хотите этого. Подумайте, не является ли эта цель вам навязанной. Что мы имеем в виду? Часто люди «впитывают» в себя цели, которые считают атрибутом успешных людей. Например, это может быть прочтение 50 книг в год. Конечно, читать полезно, но не все могут проводить столько времени за страницами. Зачем заставлять себя делать то, что не нравится, чтобы в чем-то приблизиться к абстрактному успешному человеку? Читайте в свое удовольствие, пусть это будет даже 3-4 книги в год.

Добавьте к основной цели несколько второстепенных. Разнообразие – это всегда хорошо.

Итак, допустим, вы задались целью достичь отличного уровня знания английского языка. Сразу отбросьте слово "отличного" и поставьте более четкую цель: например, уровень С1 (Advanced). Если вы предпочитаете курсы, здесь все гораздо проще, ведь планирование на себя берет учебное заведение. Если вы занимаетесь сами, вот пример плана:

· ежедневно тратить два часа на обучение;

· ежедневно изучать 3 новых слова и составлять по 10 предложений с каждым;

· ежедневно выполнять по 5 грамматических упражнений;

· ежедневно смотреть одну серию англоязычного сериала;

· ежедневно читать одну статью англоязычной Википедии, выписывать незнакомые слова, находить перевод;

· один раз в два месяца проходить тест на определение уровня знания языка;

· в конце года вознаградить себя – посетить англоязычную страну для проверки своих навыков на практике.

Иногда делайте для себя выходной, чтобы не перегореть. В начале дня выписывайте себе пункты, которые планируете выполнить, а после завершения работы вычеркивайте их. Благодаря особенностям нашего мозга, такая процедура дает заряд положительных эмоций и энтузиазма.

Метод оценок

С помощью вышеупомянутого метода дробления можно «завалить» свой день массой задач: здесь и изучение английского языка, и спортивные упражнения, и чтение книг, и о рабочих обязанностях забывать не нужно. Часто план на день превращается в настоящую кашу, в которой сложно разобраться. Метод оценки помогает это сделать.

Поставьте своим обязанностям отметку от 0 до 2. Наиболее приоритетные получают двойку, менее приоритетные – единицу, а обязанности, невыполнение которых не слишком скажется на вашем прогрессе, получают ноль.

Ваша задача – ежедневно получать пятерку. Да, все как в школе до внедрения 12-балльной системы. Сначала выполняются наиболее приоритетные задачи, а затем по желанию. Если вы получили пятерку, значит вы выполнили две наиболее важные работы плюс одну немного менее важную. Неплохо, не правда ли? Такую же систему можно создать на каждый месяц и на весь год. Ставьте себе оценки, ведь цифровое отображение прогресса гораздо лучше стимулирует наш мозг.

Пирамида Франклина

Автор метода — известный политический деятель и ученый Бенджамин Франклин. Он разработал пирамиду, в которой планирование на год является лишь одной из ступеней, но от этого способ не становится менее полезным.

Суть метода состоит в разработке плана на всю жизнь. Выглядит он просто, но имеет большой глубинный смысл. На продумывание каждой из ступеней можно потратить как несколько дней, так и несколько недель. Ваша задача – заглянуть как можно глубже в себя, вспомнить свои давнишние невыполненные планы, нереализованные мечты и, может быть, даже детские желания. Итак, пирамида Франклина выглядит следующим образом:

· план на день;

· план на год;

· долгосрочный план (3-5 лет);

· генеральный план достижения цели;

· глобальная цель;

· главные жизненные ценности.

Рассмотрим пример применения такого метода. Пирамиду следует разбирать снизу вверх.

· главные жизненные ценности. Например, мы ставим себе конечную цель жизни в достатке и финансовую независимость. Зафиксировали. Думаем дальше.

· Глобальная цель. Размышляем более конкретно. К примеру, для заслуги денежной независимости можно заняться инвестированием.

· генеральный план достижения цели. Здесь мы прописываем основные шаги для достижения цели, чекпойнты, не слишком прибегая к конкретике. У нас будет изучение основ инвестирования, зарабатывание денег для инвестиций на основной работе, выбор нескольких инструментов инвестирования.

· долгосрочный план (3-5 лет). Чтение 50 популярнейших книг по инвестированию, посещение 1-2 курсов, инвестирование первых 5000 долларов, получение первых ощутимых дивидендов.

· план на год. Здесь вы, в сущности, выделяете часть долгосрочного плана. К примеру, на первый год вы можете взять 10 книг для инвестирования и прохождения 2 курсов. А уже в последующие годы добавляйте практические задания, то есть непосредственное вложение средств.

· план на день. Сюда вы не только вписываете задачи для достижения основной цели, но и стараетесь как можно гармоничнее интегрировать их в свою повседневную жизнь, чтобы иметь время на все.

Вывод

Планирование – только инструмент. Он не решит за вас проблемы, но значительно облегчит эту задачу. Разрабатывая план, не торопитесь, хорошо продумайте каждую цель и каждый этап. Возможно, придется потратить на это месяц и больше, но вам работать по этому плану круглый год!

Если вам сложно самостоятельно спланировать свою жизнь на ближайший год или вы не можете определить для себя цель, обратитесь к специалисту. Профильные психологи и коучи разбираются в таких вопросах.

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